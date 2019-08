Crisi di Governo, Bozzetti “Sfumata stabilizzazione oltre 12mila Lsu”

Di:

Roma. “Lo Spread di nuovo alle stelle, la Borsa in picchiata, sfumata definitivamente la stabilizzazione degli oltre 12mila LSU del settore scuola (3mila solo in Puglia), aumento dell’IVA a partire da fine anno. Questi i primi effetti a meno di 24h della crisi di Governo voluta dalla Lega Nord, italiani sapete chi ringraziare!!!”. Lo dice in una nota il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bozzetti.