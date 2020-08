Anticipazione StatoQuotidiano su Covid a Mezzanone, Miranda “Intervenire con urgenza”

“Le notizie di stampa che oggi raccontano di cinque contagiati da Covid-19 tra migranti senza fissa dimora a Borgo Mezzanone nelle ultime 72 ore rivestono particolare gravità e destano decisa preoccupazione. Il tema, ovviamente, non è la nazionalità dei contagiati, quanto il contesto in cui sarebbero avvenuti ed i dubbi circa la pericolosità di un focolaio che coinvolga il ‘ghetto’ abusivo che sorge sulla pista dell’ex aeroporto, un condensato di illegalità che nonostante gli annunci e le promesse ad oggi non è stato ancora smantellato”. Lo dichiara il dirigente regionale e responsabile organizzativo provinciale della Lega, Luigi Miranda.

“Un luogo in cui la promiscuità e l’assenza di sicurezza sul piano igienico-sanitario potrebbero rappresentare una vera e propria potenziale bomba epidemiologica, tanto più perché si tratta di persone i cui contatti sono quotidianamente innumerevoli: dal lavoro nei campi – soprattutto nella raccolta del pomodoro – agli spostamenti sui mezzi pubblici per raggiungere nella stragrande maggioranza dei casi la città di Foggia ed il cosiddetto ‘Quartiere Ferrovia’, dove trascorrono molte ore della giornata. Lungi da me la volontà di alimentare allarmismo o fare terrorismo a scopi elettorali. Le informazioni raccontate dai media, però, esigono chiarezza da parte delle istituzioni. E’ necessario in primo luogo comunicare se queste notizie corrispondano o meno al vero; ed in secondo luogo, in caso affermativo, che innanzitutto la Regione Puglia spieghi come intende procedere sul fronte della gestione sanitaria dell’emergenza per scongiurare un allargamento dei contagi. I cittadini della Capitanata hanno il diritto di essere informati. E soprattutto il diritto di essere protetti”.