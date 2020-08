Asl Ba liquida 511 mila euro all’avv.F.R. dopo sentenza Tribunale Bari

L’avvocato F.R.,davanti il Giudice del Tribunale di Bari, promuove nei confronti dell’Azienda sanitaria locale di Bari e provincia ricorso per la liquidazione dei compensi stante l’attività professionale svolta per conto della medesima Asl. Quest’ultima si oppone al decreto ingiuntivo tramite il legale esterno prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi del Foro di Bari.

Con sentenza dell’anno 2019 il Tribunale rigetta l’opposizione dell’Asl,sancisce il decreto impositivo e condanna l’Azienda sanitaria al pagamento di 302.676,00 euro oltre interessi di mora a far data da luglio 2014 e spese del procedimento monitorio oltre che in uno con le spese di giudizio di contrasto.

Avverso il sopradetto titolo l’Asl Bari “…interpone appello con la determinazione di procedere all’esecuzione dello stesso,al fine di cristallizzare la posizione debitoria dell’Azienda,fatta salva con ogni più ampia riserva a tutela degli interessi aziendali,all’esito dell’intervenuto giudizio di impugnativa”. Quindi al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa in capo all’Asl il direttore generale ultimamente decide di dover provvedere al risarcimento in favore dell’avv.F.R. delle spese legali come determinate dal Giudice del Lavoro : 397.346,31 euro totale lordo più 113.931,09(totale interessi) uguale euro 511.277,40.

Somma da prelevare dal conto dell’Asl “Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi” così come risulta a chiusura del bilancio finanziario degli anni 2012 e 2015.