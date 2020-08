Campo “Festa de l’Unità con Emiliano, bilancio su 5 anni di buon Governo”

Manfredonia, 10 agosto 2020. “La Festa de l’Unità di Manfredonia è stata l’affollato teatro dell’incontro con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano utile a tracciare il bilancio di cinque anni di buon governo. Impegno, entusiasmo, ascolto hanno caratterizzato l’attività di governo e quella legislativa i cui esiti sono evidenti a tutti: l’imprenditoria, soprattutto quella giovanile, ha avuto opportunità di realizzare progetti e offrire occasioni di lavoro; le persone e il territorio sono state curate più e meglio del passato; la nostra regione è diventata meta mondiale di turismo; l’agroalimentare made in Puglia è un bene sempre più ricercato. Non ci siamo mai fermati per il bene della nostra regione e di Manfredonia. Tocca ai pugliesi, ai foggiani e ai manfredoniani decidere se proseguire sulla buona strada imboccata 15 anni fa ribaltando le scelte di governo del centrodestra, povere di contenuto e dannose per i cittadini. Ho fiducia che gli elettori premieranno il mio e il nostro impegno”.