Campo “L’alleanza con il M5s sarebbe un bel segnale, Emiliano e Conte ci provano”

“La vittoria è a un passo, bisogna solo insistere”. Commenta così Paolo Campo la festa dell’Unità a Manfredonia, 2 giorni di dibattito, incontri, presentazione del libro “Casa Arci” di Vito Saracino. Fra gli ospiti, il governatore Michele Emiliano.

L’anno scorso la kermesse cadeva a ridosso di un governo che terminava, con i dubbi sui tempi dell’organizzazione e dei temi da trattare mentre i vertici del partito erano a Roma per presentare le proposte del territorio. Quest’anno (a Manfredonia 8-9 agosto) l’orizzonte prossimo è quello delle regionali per cui Paolo Campo è ricandidato.

Avvocato, il Pd di Manfredonia in questa tornata elettorale teme di più i suoi avversari politici rispetto al passato? Prima lo scontro era polarizzato, ora con il M5s, Italia Viva, il partito di Mario Conca lo scenario è mutato. No, il rischio è quello dell’astensionismo. Fra l’altro dal 2000 a Manfredonia abbiamo sempre votato contemporaneamente per regionali e comunali, quest’anno non sarà così.

Ma il suo partito ha perso terreno nel territorio? Il partito è molto radicato, questi giorni ne hanno segnato la vitalità, cosa non scontata, come la presenza di tanta gente per la festa dell’Unità in una domenica estiva, da mare, con Emiliano qui da noi. C’era molto scetticismo perché non ci vedevamo da molto tempo, causa Covid e impossibilità di eventi troppo affollati. Invece è andata bene. Non solo, il Pd è già ripartito con il congresso dello scorso anno e con il nuovo segretario cittadino Raffaele Caputo.

Sarà più difficile rispetto al 2005? Il gruppo dirigente di una volta è comunque meno compatto. Ma è anche più difficile rispetto al 2010, qualche defezione c’è stata, riconosciamo le difficoltà amministrative ma sappiamo che dobbiamo riconquistare la fiducia della gente con la politica. Questa festa è un rito che va celebrato, io credo nei riti, cementano la nostra identità.

Ora che è in svolgimento questa particolare campagna elettorale estiva come le sembra? Si fa molta più fatica, devi trovare l’occasione per incontrare la gente che è fuori ma i riscontri sono molto positivi e sono fiducioso.

Cosa farà la differenza per il voto, e quindi per vincere? La partita è fra chi vuole continuare l’alleanza di governo con i fondi europei, le scelte per il sud, fra chi vuole costruire e chi vuole riportare indietro l’orologio di 15anni, anche se non è lo stesso Raffaele Fitto perché quello di oggi è a trazione Meloni-Salvini. E’ un test elettorale, certamente. A settembre, rispetto a Regioni che vanno al voto come la Campania, la Toscana, la Liguria- in base a quello che si legge sui giornali- il risultato della Puglia può fare la differenza.

Conte nell’intervista in piazza ad Affari Italiani ha detto che andrebbe a cena con Crimi e Zingaretti per parlare di regionali…Conte ci sta provando, sarebbe un bel segnale quello dell’alleanza con il M5s, Zingaretti ha dato la sua disponibilità ed Emiliano, che ha lanciato anche l’appello al voto utile, si è detto pronto a rivedere i temi programmatici su ambiente, personale e agricoltura, argomenti che al M5s stanno a cuore particolarmente. Sono tre deleghe importanti.

Quali risultati per Manfredonia annovera nella sua veste di consigliere? Ho fatto soprattutto il capogruppo del Pd, nel 2016, quando ero in commissione sanità, con il mio voto ho bocciato il piano di riordino ospedaliero che ha comportato, successivamente, il riconoscimento del “primariato” a Manfredonia. Oggi abbiamo i primari perché votai contro la soppressione delle strutture ospedaliere complesse, un voto determinante, il mio.

Come voterà al referendum? Non sono del tutto convinto che il taglio dei parlamentari sia un fatto positivo, per disciplina di partito voterò in base alle indicazioni ma con molta sofferenza.

Cosa pensa della candidatura alle regionali di Angelo Riccardi? Non so, non commento, me lo hanno chiesto in altre interviste, lo chieda a lui.

Lo chiedevo a proposito di quello che è stato il gruppo dirigente. Riccardi non lo vedo da tempo, nel partito ci sono state defezioni, sia Riccardi sia Zingariello sono liberi di fare le loro scelte, il Pd non è una lista civica, vive a prescindere dalle scelte dei singoli.

Si sente la mancanza del sindaco a Manfredonia? Certo, i commissari fanno l’ordinario, non hanno quella legittimazione popolare che è una cosa diversa sul piano politico.