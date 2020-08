Campo “Non si vota per il Comune di Manfredonia. PD oggi è unico riferimento”

Manfredonia, 10 agosto 2020. “Quando c’è un progetto politico, quando ci sono le idee, quando c’è la forza dei risultati e dei fatti, credo che i protagonismi possono essere messi in secondo piano. Ha ragione Emiliano: è una campagna elettorale nella quale dobbiamo affermare definitivamente un nuovo progetto politico.

A Manfredonia la nostra battaglia non sarà una battaglia facile, ma queste serate sono un’ulteriore dimostrazione che in questa città c’è una forza politica che può essere un punto di riferimento, anche per l’avvenire. Al di là delle velleità di chi ci prova o si mette in mostra per la Regione, con uno sguardo alle prossime comunali, ricordo ai cittadini che si vota per le regionali: vogliamo fare un passo indietro di 20 anni o continuare con la buona strada tracciata da Michele Emiliano? Dobbiamo unire le forze per continuare con il buon governo regionale. Sono orgoglioso di affrontare questa sfida al fianco di Michele Emiliano. Sono convinto che la vittoria è vicina, sono convinto che Michele Emiliano sarà ancora presidente della Regione, e noi saremo con lui”.