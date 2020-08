Casa Sollievo della Sofferenza “Regolamentazione afflusso visitatori”

📍REGOLAMENTAZIONE AFFLUSSO VISITATORI📍 (tutt’ora in vigore)

🛑-non sono consentite le visite ai pazienti ricoverati, fatte salve le situazioni di comprovata necessità (ad es. la consegna della biancheria). Solo in questi casi è consentito l’accesso di 1 solo visitatore, ed esclusivamente dalle 13 alle 15. In ogni caso non è consentita la permanenza dei visitatori nella stanza

🌡– il personale di portineria provvederà a rilevare la temperatura corporea a tutti i visitatori, vietando l’accesso alla struttura in caso di temperatura >37.5

😷-obbligo dell’uso della mascherina

⏳-dopo l’accesso il visitatore potrà recarsi verso l’unità operativa di interesse dove si annuncerà al citofono e attenderà l’arrivo del personale sanitario fuori dal reparto

📞-le informazioni sullo stato di salute del paziente ricoverato verranno comunicate telefonicamente dal medico al familiare autorizzato. (From facebook).