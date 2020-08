Covid nel Foggiano: a San Nicandro, Cerignola, Orta Nova, Bovino, e Borgo Mezzanone

Foggia, 10 agosto 2020. “In data odierna si segnalano in provincia di Foggia 9 nuovi casi di persone positive Covid19. Di questi, 2 sono riconducibili a focolai preesistenti e 3 sono nuovi casi, al momento non collegabili ai focolai già noti. Negli altri 4 casi si tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale. La situazione in provincia dì Foggia è monitorata continuamente ed è sotto controllo da parte delle strutture aziendali. Il Servizio di Igiene intanto sta ricostruendo, per questi ultimi casi, la catena dei contatti per attivare le procedure di sorveglianza attiva, come da protocollo”.

Bollettino epidemiologico regionale, 10 agosto 2020. Sono stati registrati 690 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 26 (ventisei) casi positivi: 11 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 256.997 test. 3.973 sono i pazienti guariti. 213 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.740, così suddivisi:

1538 nella Provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat;

676 nella Provincia di Brindisi

1239 nella Provincia di Foggia;

591 nella Provincia di Lecce;

282 nella Provincia di Taranto;

32 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.