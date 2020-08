“Era Montepeloso”. Ristorante in Fiera di Foggia, saluta Antonello Florio

L’Ente Fiera di Foggia, con l’assistenza dell’avv. Antonio Casiere, è felice di annunciare la firma del contratto, avvenuto pochi giorni fa nella Sala Consiglio dell’ente fieristico.

Il Commissario Straordinario dell’Ente, avv. Massimiliano Arena, ha dichiarato: “Anche a nome del Segretario Generale dott. Raimondo Ursitti, mi sento in dovere di esprimere un sincero ed affettuoso ringraziamento ad Antonello Florio, per l’immenso sforzo economico e personale profuso in questi anni nel Ristorante in Fiera. Diamo il benvenuto ad Andrea Montepeloso, che ci ha convinti grazie alla sua determinazione e al suo desiderio di rilanciare presto e bene un gioiello storico della ristorazione foggiana”