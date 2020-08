Foggia, tentano furto d’auto in via Fuiani poi la fuga

Fuggono alla vista del pattuglione interforze e abbandonano auto forse rubata. È caccia ai presunti ladri. È successo stanotte su via Fuiani a Foggia quando, alla vista del pattuglione composto da Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale, gli occupanti di questa Fiat Uno si sono dati a precipitosa fuga a piedi abbandonando l’auto in mezzo alla strada. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia e ricerche dei presunti ladri.