Asl porta l’ospedale a domicilio. Piazzola “Servizio resta nei 3 di riferimento”

(gazzetta del mezzogiorno). “Sperimenteremo il massimo della domiciliazione nelle terapie”, annuncia il direttore generale dell’Asl, Vito Piazzolla. La provincia di Foggia è un territorio pilota naturale, considerato l’alto numero di potenziali pazienti vista l’incidenza di anziani.

“Porteremo a casa dei pazienti anche la dialisi domiciliare – anticipa Piazzolla alla Gazzetta – per il momento abbiamo messo in piedi un progetto della durata di sei mesi. Naturalmente non pensiamo di smontare il servizio nei nostri tre ospedali di riferimento ( San Severo, Cerignola e Manfredonia: ndr), sul piano organizzativo e gestionale non cambia nulla. Attiveremo anzi il servizio nefrologico e dialitico anche al San Camillo di Manfredonia. Ma soprattutto nei piccoli comuni riscontriamo l’esistenza di una consistente fetta di popolazione con difficoltà di spostamento, ecco dunque l’esigenza di portare a domicilio anche prestazioni impensabili fino a qualche tempo fa”.