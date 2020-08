Riccardi: “Il Comune di Manfredonia non è in dissesto: lo ufficializza la Commissione Straordinaria”

Manfredonia, 10 agosto 2020. “Come sindaco prima ed ex sindaco dopo, sono stato continuamente attaccato da gente che ha voluto far credere alla popolazione che io avessi portato in DISSESTO il Comune. In realtà le cose sono ben diverse. Nel Consiglio Comunale del 17 marzo 2019 abbiamo approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed il dissesto lo abbiamo evitato, tanto che sia nel luglio 2019 che nel luglio 2020 (per l’esattezza il 28 luglio 2020) è stato approvato (guarda caso in sordina e nel mutismo di tutti gli organi di stampa) il DUP, Documento Unico di Programmazione economica, che è il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Certo, c’è una crisi che attanaglia Manfredonia così come il resto d’Italia (e del mondo), ma grazie ai SACRIFICI FATTI IN 9 ANNI per rimediare agli errori di chi ha GOVERNATO PRECEDENTEMENTE, siamo riusciti a rimanere a galla e a far tornare i conti. Non torna invece l’arroganza di certa parte politica che ha voluto a tutti i costi demolire i miei sforzi ipotizzando scenari apocalittici per le casse comunali. E vi dirò di più, non siamo in dissesto nonostante l’amministrazione provvisoria attuale sia a dir poco SCELLERATA perché è da oltre un anno che IL COMUNE NON RECLAMA UN EURO DI TASSE. Sì, avete letto bene. Dall’interruzione del servizio di Gestione Tributi nel giugno 2019 NESSUNO si è premurato di intervenire TEMPESTIVAMENTE per sopperire all’assenza di ciò che in ogni ente comunale è il cuore propulsore di tutte le attività: la riscossione dei tributi. E dopo che sono stati cancellati i conti correnti di Gestione Tributi non sono stati indicati nuovi conti correnti dal Comune per chi aveva pagamenti in sospeso, causando MANCATI INCASSI. E a NESSUNO (a quanto pare) interessa. Inoltre, NESSUNA elaborazione ed emissione di atti accertativi o provvedimenti di riscossione coattiva è stata fatta: circostanza gravissima, non riportata da alcun organo di stampa.

Per non parlare dei 14 dipendenti di Gestione Tributi licenziati dall’oggi al domani senza alcuna colpa ed anziché essere aiutati, sono stati messi da parte mentre il Comune spendeva migliaia di euro per nuove società che si sono insediate nell’ultimo anno senza risolvere niente. Tutti soldi buttati, i NOSTRI soldi. E nessuno dice nulla. Tanto l’importante, e credo che ormai lo abbiano capito tutti, non è il bene della città, ma soltanto che non ci sia più l’evidentemente scomodo (per qualcuno) Riccardi”.

Lo riporta l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.