San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: un po’ di storia

Anche quest’anno, scivolato via come sabbia tra le dita, è arrivata la notte di San Lorenzo, una delle più aspettate da tutti i sognatori e appassionati di astronomia.

Come grandi e piccini sanno possibile osservare a occhio il fenomeno delle cosiddette stelle cadenti, chiamate lacrime di San Lorenzo.

Della vita del santo si sa poco, quel che è certo è che proveniva dalla Spagna e che, dopo aver terminato di studi teologici, conobbe quello che sarebbe poi diventato Paolo Sisto II.

Il martirio di San Lorenzo che, secondo la tradizione, è stato arso vivo su una graticola dopo l’editto dell’imperatore Valeriano nel 258 ha ispirato centinaia di generazioni cristiane a lui postere.

Per quanto gli studi moderni sembrano aver confermato che la morte di San Lorenzo sia avvenuta per capitazione, questo terribile martirio rimane comunque importante a livello simbolico e culturale.

La storia dell’arte ha più volte celebrato l’immolazione del santo: prendiamo due esempi iconici, Il Martirio di San Lorenzo di Tiziano e San Lorenzo sulla graticola di Gian Lorenzo Bernini.

Il primo è un quadro del 1548 in olio su tela in cui l’atmosfera cupa e quasi monocromatica in cui colpisce, al di sopra delle torture al santo, lo squarcio nel cielo pronto ad accoglierlo.

La seconda è una statua realizzata presumibilmente intorno al 1614, un’opera giovanile di Bernini, e molto meno cupa rispetto all’iconografia di Tiziano: il santo infatti ha un’espressione di estasi e di soddisfazione per il ricongiungimento con Dio.

Cosa sono però le stelle cadenti?

Si tratta più precisamente di una pioggia di meteore chiamate Perseidi, chiamate così in quanto provengono da quella porzione della volta celeste in cui si trova la costellazione di Perseo.

Le meteore a loro volta sono frammenti di altri corpi luminosi che, quando entrano nell’atmosfera, raggiungono temperature elevatissime incendiandosi.

Questo fenomeno è osservabile ogni anno nel periodo di agosto, quest’anno in modo più intenso nelle notti tra l’11 e il 12.

Per migliorare la ricerca delle stelle cadenti conviene direzionare lo sguardo verso la costellazione di Perseo che si trova a nord-est, sotto alla costellazione di Cassiopea.

Le due ricorrenze – il martirio del Santo e lo sciame di Perseidi- vengono associate in una delle più belle poesie della storia della letteratura italiana, X Agosto (1896) di Giovanni Pascoli.

«San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla…»

Le lacrime di San Lorenzo dunque trascendono dalla questione puramente religiosa traslando sul binario di un’etica universale; le stelle che cadono dunque diventano il pianto dirotto del cielo dovute alla malvagità degli uomini. Il poeta infatti ha perso il padre proprio in quell’occasione, ucciso mentre portava teneramente delle bambole in dono ai suoi figli. In una poesia di appena cinque strofe Pascoli sviscera non solo la malvagità più spregevole e in quanto tale scevra di qualsiasi giustificazione, ma anche la disillusione dell’attesa, l’ansia e l’angoscia di una famiglia su cui pende l’ascia della morte e degli stenti, il dolore della perdita che si estende dal centro del cuore all’universo siderale.

Chiaramente il fenomeno delle stelle cadenti, o meteore infuocate che dir si voglia, è maggiormente godibile al buio, lontani dalle luci artificiali.

Cosa c’è di meglio delle campagne nella provincia di Foggia, dell’Eremo di Pulsano, delle spiagge e dei boschi sul Gargano per godere di questo magnifico spettacolo dal retrogusto romantico?

A cura di Lorenza Guerra, Manfredonia 10 agosto 2020.