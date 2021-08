Aggressione nel carcere di Foggia, agente con costola rotta

Foggia, 10/08/2021 – (norbaonline) Nuova aggressione nel carcere di Foggia: un giovane detenuto con problemi psichiatrici, ha scavalcato il muro del reparto per poi essere fermato da un poliziotto. Nello scontro, l’agente ha avuto la peggio riportando una frattura alla costola.

Nei giorni scorsi lo stesso detenuto aveva distrutto più di una stanza per poi prendere a morsi un altro poliziotto.

A farlo sapere è il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha parlato di “odissea di aggressioni nel carcere di Foggia”. L’ultimo episodio, infatti, non rappresenta un caso isolato: negli ultimi tempi più di quattro poliziotti sono finiti in ospedale sempre a causa di colluttazioni messe in atto da pazienti con problemi psichiatrici. Per questo il Sappe, per il giorno di Ferragosto, ha proclamato lo sciopero della fame degli agenti di polizia penitenziaria per protestare contro le frequenti aggressioni nelle carceri pugliesi. (norbaonline)