Cerignola, cdx unito punta su Giannatempo

Statoquotidiano.it, Cerignola, 10 agosto 2021. È arrivata la decisione definitiva da parte del centrodestra unito: sarà Antonio Giannatempo, già sindaco di Cerignola per due mandati, a sfidare il centrosinistra che sostiene l’ex magistrato Francesco Bonito.

Il ginecologo è risultato anche il primo dei non eletti all’ultima competizione regionale. Gli altri principali “competitors” a correre per la carica di primo cittadino saranno Tommaso Sgarro, l’ex sindaco Franco Metta e Francesco Disanto. Si parla di almeno sei nominativi interessati. Una scelta arrivata dopo vari tavoli e tentennamenti, trattative durate circa due mesi con qualche polemica.

Ad intervenire sulla questione alla “Gazzetta”, anche Fabrizio Tatarella, figlio dell’ex-Sindaco di Cerignola Salvatore e nipote di Pinuccio Tatarella, indicando proprio il nome di Giannatempo per arrivare uniti e coesi al ballottaggio. Tra i maggiori sostenitori anche l’avvocato cerignolano Marco Trombetta, già candidato alle regionali in quota Lega.

La candidatura del già primo cittadino è stata presentata ufficialmente ieri sera dinanzi al Bistrò Cafè di Viale Roosevelt: presenti anche i coordinatori di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc. Tra i nomi di spicco presenti a dare il proprio sostegno, quello del consigliere regionale FDI, De Leonardis.

Il candidato sindaco meloniano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

SQ: Quali sono le forze che la sostengono?

AG: I tre partiti del centrodestra nazionale Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e UDC. Inoltre ci sarà la lista civica del sindaco, si era pensato ad “Alleanza per Cerignola”, ma si sta ancora decidendo. Quest’ultima coinvolgerà gente della società civile, del mondo del volontariato, culturale e sportivo. Quindi quattro partiti nazionali più la lista civica del sindaco.

SQ: Quali sono le motivazioni che hanno portato alla sua ricandidatura?

AG: Ho già fatto due mandati come sindaco e sono stato il primo dei non eletti all’ultima competizione regionale. Innanzitutto amo la mia città, provengo dal mondo del volontariato e mi interessava la crescita culturale di Cerignola. Questa volta avevo detto basta, non volevo più ricandidarmi, non ero più interessato, soprattutto dopo l’esperienza alle regionali. Avevo posto una condizione per una mia terza candidatura: solamente se tutte le forze del centro destra mi avessero sostenuto e così è stato. C’è stata una richiesta compatta e non mi sono potuto sottrarre. L’ho fatto principalmente per la mia città.

SQ: Cerignola come altri comuni della Capitanata ha vissuto un momento difficile dal punto di vista amministrativo. Da dove dovrebbe ripartire secondo lei?

AG: Innanzitutto si deve ripartire da questa competizione elettorale. Spero che tutti i candidati sindaci abbiano la capacità di confrontarsi e non solo di litigare come sta succedendo. Mi auguro che tutti i colleghi abbiano un buon sentimento di confronto. In questo momento particolare serve un governo di salute pubblica, è necessaria la partecipazione di tutti. Per chi vincerà non si potrà fare a meno del contributo dell’opposizione e bisognerà attenzionare soprattutto i conti, una grande responsabilità. Le tasse sono schizzate negli ultimi anni. Avevamo una serie di impianti per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, abbiamo perso l’AIA, va recuperato tutto. È importante la situazione della discarica, il recupero della raccolta differenziata. Questo significa dare occupazione e abbassare le tasse. Bisogna lavorare molto sul sociale, servirebbero delle figure preposte, aumentare il numero di assistenti sociali, ci sono molte situazioni di disagio.

Impegnare risorse nella cultura è fondamentale, questa comunità ne ha bisogno per crescere.

Quando si parla di sicurezza intendo sicurezza sociale, non solo repressione, ma tutto quello che può prevenire il disagio. Bisogna evitare il passaggio dalla microcriminalità alla delinquenza organizzata. La comunità europea può offrire opportunità e occupazione, è necessario creare sinergie con privati, metterli nelle condizioni di poter operare. Sarà un programma semplice, abbastanza nutrito ma attuabile.

I punti cardine sono la questione ambientale, quindi ciclo dei rifiuti, la cultura e soprattutto il sociale: servono maggiori operatori sociali su strada per sostenere i ragazzi e combattere fenomeni di devianza giovanile.

SQ: Come mai qualcuno non condivideva la sua candidatura? C’è stato anche qualche tentennamento in questi mesi.

AG: Nella conferenza stampa erano presenti tutte le forze del centrodestra. Questo mi ha confortato, mi ha convinto, c’e stata convergenza di tutte le forze sul mio nome. Quando si fanno determinate scelte ci sono anche momenti di fibrillazione e a volte di rottura.

L’importante è riuscire a fare sintesi e guardare avanti, bisogna lavorare, il resto appartiene al passato ormai.

Dobbiamo vincere le elezioni con un programma chiaro e avere la capacità di programmare e soprattutto realizzare in caso di vittoria.

Il candidato sindaco ha inoltre mostrato grande apertura e disponibilità a collaborare in caso di ballottaggio con eventuali forze civiche e legate al centro, basandosi principalmente sui punti cardine del programma.

A cura di Gianluigi Cutillo, 10 agosto 2021.