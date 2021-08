Comparison marketing: cos’è la pubblicità comparativa e perché funziona?

Uno dei modi per attrarre nuovi clienti è creare una pubblicità che compari le offerte di due concorrenti. Potrebbe sembrare un’operazione controproducente. In realtà, se condotto a regola d’arte, il comparison marketing può dare i suoi frutti.

La storica rivalità tra Pepsi e Coca-cola

Un esempio viene da oltreoceano. Rivali storiche, le regine del soft drink, Coca-cola e Pepsi, si danno battaglia da anni a suon di spot che mirano a stabilire la supremazia dell’una sull’altra. Talvolta il riferimento è solo velato, altre volte decisamente esplicito.

In uno spot Pepsi andato in onda alcuni anni fa, un bimbo è alle prese con i tasti di un distributore automatico. Siamo forse in una periferia del Sud America. Fa molto caldo e il piccolo ha sete. Cosa prenderà? Sembra propendere per una coca. Ne prende addirittura due. Colpo di scena! Non le userà per dissetarsi. Ci salirà sopra con i piedi per arrivare al tasto della Pepsi, troppo in alto per lui.

Comparare nell’epoca web 2.0

Oggi viviamo in un’epoca transmediale. I canali di comunicazione sono moltiplicati. Non più solo televisione, radio, cartelloni e giornali, come accadeva un tempo. Con Internet i modi per fare comparison marketing riguardano pagine Internet, video di YouTube, recensioni di influencer, post social, meme e tanto altro.

Gli spot tv rientrano nel cosiddetto marketing dell’interruzione, una strategia pubblicitaria generalista che interrompe un programma, come ad esempio un film, per trasmettere il suo consiglio per gli acquisti. Oggi la fa da padrone, invece, il permission marketing. Basato sul consenso, mostra l’advertising solo all’utente interessato. Anzi, sempre più spesso è proprio l’internauta a cercare informazioni su un prodotto che gli serve. Un esempio? Eurobet, uno dei più famosi operatori di scommesse sportive nel nostro paese, è stato analizzato da un suo rivale, Betnero. Quali sono le differenze in bonus e promozioni tra i due marchi? Che giochi offre il primo? È semplice ricevere assistenza? Ci sono tempi morti tra una giocata e l’altra? A tutte queste domande risponde l’inchiesta che ha lo scopo di informare gli utenti in modo chiaro e limpido.

Un altro esempio di comparison marketing 2.0 viene da Wendy’s, catena di fast food americana. Di recente, il marchio ha pubblicato un tweet con un meme che mostra un panino di McDonald’s che si trasforma in polvere con un soffio di vento. Il significato? I panini del secondo sono fatti con carne surgelata di scarsa qualità.

Perché funziona la pubblicità comparativa?

Il comparison marketing funziona per due motivi. Il primo è la sua capacità di intrattenere i consumatori. Può essere presentato infatti in formato ironico, raccontare una storia, esprimere in modo creativo le differenti caratteristiche di due prodotti. La seconda ragione sta nel suo aumentare la consapevolezza degli utenti. Il confronto infatti fornisce nuove informazioni, completa il quadro, amplia le prospettive: i clienti potranno così acquistare ciò che più risponde ai loro desideri ed esigenze.