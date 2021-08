Foggia Calcio, esordio in trasferta col Monterosi

Foggia, 10/08/2021 – Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver raggiunto un accordo con la società US Lecce per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sergio Maselli per la stagione sportiva 2021/2022. Centrocampista, classe 2001, nativo di Putignano, Maselli è cresciuto nel settore giovanile della formazione salentina dove ha fatto tutta la trafila fino ad approdare in prima squadra. Nella scorsa stagione Maselli ha collezionato 6 presenze con i giallorossi. Intanto la Lega Pro ha reso noto il calendario del campionato 2021-22.

La prima partita dei rossoneri sarà il 29 agosto in trasferta contro la neopromossa Monterosi Tuscia, l’esordio casalingo sette giorni dopo contro il Potenza, prima di un nuovo turno interno contro la Turris. Un inizio soft per la truppa di Zeman, da sfruttare al meglio. L’atteso derby col Bari è previsto nella decima giornata, il 10 ottobre al San Nicola con ritorno il 27 febbraio allo Zaccheria. L’ultima di campionato sarà Foggia-Avellino il 24 aprile. Nell’ultima amichevole precampionato, buona prova per il Foggia Calcio che, prima del rientro in sede, ha sconfitto il Pavia per 2a0. Sugli scudi il giovane Merola, autore della doppietta.