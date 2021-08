Il Contadino Cerca Moglie, lo speed date di Michele di Monte Sant’Angelo (VIDEO)

Monte Sant’Angelo (Foggia), 10/08/2021 – Cinque contadini alla ricerca dell’ amore conosceranno le ragazze di città pronte a cambiare vita per trasferirsi in campagna.

Michele Totaro allevatore, è nato a Monte Sant’Angelo (Foggia) nel 2002, altezza e peso non disponibile ed ha occhi azzurri e capelli castani. Tatuaggi: diversi sono i tattoo che Michele presenta sul suo corpo.

Michele si lascia conoscere prendendo parte alla trasmissione televisiva “Il contadino cerca mogie”, condotta da Gabriele Corsi in onda Discovery+ dal 30 luglio 2021.

Diplomatosi presso il Liceo Classico Publio Virgilio, nel 2004 Michele decide di allevare bovini e caprini allo stato brado. Nella vita privata non è sposato, non ha figli e potete seguirlo sul suo profilo ufficiale Instagram Mu_suuler_.

Valentina ha 19 anni, viene da Milano e ha la passione per i cavalli. Il contadino Michele la accoglie con apparente diffidenza, ma la verità è un’altra..