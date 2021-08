Foggia, 10/08/2021 – (norbaonline) “Un’ordinanza inapplicabile e inaccettabile”. È il consiglio regionale della Fimmg Puglia a scendere in campo, commentando in questi termini la decisione annunciata dal Presidente Emiliano di reclutare medici di medicina generale per potenziare i pronto soccorso in affanno.

La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha criticato il provvedimento, denunciando la mancanza di investimenti e di un piano di riorganizzazione della rete territoriale di assistenza. “La stessa medicina Generale – è scritto in una nota – è in stato di grave emergenza per la grave carenza di medici”. La Fimmg Puglia ha così invitato il governatore Emiliano ad aprire subito un tavolo di confronto con l’obiettivo di avviare la riorganizzazione dell’assistenza territoriale. (norbaonline)