Moscone dopo intimidazione a Rossi “Coraggio, siamo sulla strada giusta”

Riprendendo ancora il titolo del Messaggio citato e facendo ancora risuonare le parole del profeta con forza ripeto che come Chiesa โ€œper amore del mio popolo non tacerรฒโ€ (Cfr Isaia 62,1).

Non possiamo tacere oggi davanti allโ€™ennesimo atto questa volta a danno del dott. Raphael Rossi, Amministratore Unico di ASE Spa a cui va tutta la mia personale solidarietร e di tutta la Chiesa Diocesana.

Il lavoro di unโ€™azienda municipalizzata cosรฌ grande che si occupa di diversi Comuni della Capitanata, in un momento storico particolare per la stessa Capitanata in cui proliferano i Comuni sotto il riflettore di analisi di possibili infiltrazioni mafiose, richiede coraggio, competenza e determinazione.

Al dott. Rossi e quanti si impegnano quotidianamente dentro e fuori le istituzioni, ad ogni titolo e grado, per la lotta alla trasparenza e legalitร , dico: coraggio, รจ la strada giusta!