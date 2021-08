Proiettili per AU Ase: Riccardi “Territorio impregnato di delinquenza e mafia”

Manfredonia (Foggia), 10/08/2021 – “Sincera solidarietà e vicinanza all’amministratore unico ASE Raphael Rossi, destinatario di una busta contenente due proiettili. In un territorio impregnato di delinquenza e mafia, dobbiamo essere tutti uniti nel mostrarci contrari ad ogni forma di violenza per far sì che la parte sana, che rappresenta la maggioranza degli abitanti, possa prevalere e portare con sé anche chi pensa di poter continuare ad avvelenare la vita democratica. Se non si combatte con determinazione ogni forma di violenza contrapponendo sani valori e principi, Manfredonia non potrà mai auspicare la crescita che merita”.