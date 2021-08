Puglia, Lucifero porterà la sabbia del deserto del Sahara

Foggia, 10/08/2021 – (ilmeteo) In arrivo sabbia dal deserto del Sahara. Un insistente e grosso carico di sabbia proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara, interesserà buona parte dell’Italia nei prossimi giorni, offuscando i cieli con colori giallo e rosso, in un’ atmosfera a tratti surreale. È ben visibile dal satellite: si riesce infatti scorgere l’alone di sabbia sahariana in arrivo dal Mediterraneo attorno alla Sardegna, Baleari e Corsica verso la Toscana e il Tirreno diretto verso tutta l’Italia.

Avete intenzione di lavare l’automobile? Sarà meglio rimandare ancora di qualche giorno. Entriamo nei dettagli di questo evento, a dire il vero non così raro, per individuare le tempistiche e, soprattutto, quanto durerà questo curioso fenomeno atmosferico.

Fonte: ilmessaggero

La configurazione barica dei prossimi giorni, che vede contrapposte la depressione tra Francia e Regno Unito e il promontorio anticiclonico africano sull’Italia, sarà alla base di un costante richiamo di correnti direttamente dal deserto del Sahara.

Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell’atmosfera, pronte a raggiungere dopo un lungo viaggio il nostro Paese.

Almeno fino al prossimo weekend attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (in qualche caso anche rossastri, specie in prossimità dell’alba e al tramonto).