Barletta: in nottata auto impazzita danneggia veicoli

Barletta, 10 agosto 2022 – Nottata movimentata in centro momenti di concitazione ieri notte in corso Garibaldi. Alcune automobili in sosta lungo la strada sono rimaste danneggiate, probabilmente a causa del passaggio di un veicolo in velocità.

La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire, ma tanto è stato lo spavento e la curiosità dei numerosi cittadini che nella serata di oggi passeggiavano in centro, complice il clima fresco di stasera. Pare che l’autista dell’autovettura impazzita sia stato arrestato.