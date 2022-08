Formattare chiavetta usb ma senza perdere dati su windows o mac

Le chiavette USB sono incredibilmente utili per archiviare e trasferire dati, ma può essere anche complesso capire come formattare una chiavetta USB.

Infatti, è necessario conoscere le varie tipologie di file system a seconda che sia necessario formattare una chiavetta usb su mac o formattare una chiavetta usb per windows o se in ultimo si dive formattare una chiavetta usb su linux.

La confusione nasce perchè esistono diversi tipi di file system e non tutti sono compatibili con tutti i sistemi operativi.

In questo articolo capiremo come formattare una chiavetta USB nel modo corretto.

Perché è necessario formattare una chiavetta USB?

Ogni volta che si formatta una chiavetta USB, la si ripulisce da tutto il contenuto e si riparte da zero.

Formattando la chiavetta, ci si assicura che tutti i file siano organizzati correttamente e che non vi siano dati corrotti o corruttibili che occupano spazio. Inoltre, la formattazione può contribuire a migliorare la velocità e le prestazioni dell’unità flash.

E se avete intenzione di vendere o regalare la vostra unità flash, la formattazione è il modo migliore per cancellare completamente tutti i dati. Anche se può sembrare un’operazione noiosa, la formattazione della chiavetta USB è in realtà una mossa intelligente che può aiutare a mantenere i dati al sicuro.

Come formattare la chiavetta usb: guida completa

Se avete una chiavetta USB di riserva, potete farne buon uso formattandola per utilizzarla sul vostro computer. La formattazione di una chiavetta USB è facile e veloce e richiede solo pochi minuti.

Nei prossimi paragrafi vedremo nello specifico come formattare una chiavetta usb su qualsiasi dispositivo sia esso Windows o Mac.

Di seguito poi ti consiglieremo uno strumento che potrà supportarti nell’attività di formattazione e di recupero file qualora questi fossero stati persi durante una formattazione fortuita.

Vediamo come fare!

1、Come formattare una chiavetta usb per Windows

Tutti i passaggi della formattazione di una chiavetta USB in Windows

Se si utilizza un computer Windows e si deve formattare un’unità flash USB, la procedura da seguire è piuttosto semplice. Basta inserire l’unità nel computer, aprire Risorse del computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’unità flash e selezionare “Formatta”. Nella finestra visualizzata, assegnare un nome all’unità e selezionare il file system che si desidera utilizzare. Se non si è sicuri di quale scegliere, NTFS è generalmente una buona opzione. Una volta effettuate le selezioni, fare clic su “OK” per formattare l’unità. Dopo qualche istante, l’unità flash USB sarà pronta per l’uso.

2、Come formattare una chiavetta usb per Mac

Tutti i passaggi della formattazione di una chiavetta USB in Mac

Se avete utilizzato una chiavetta USB su un computer Windows, potreste aver notato che non funziona sul vostro Mac. Questo perché i Mac utilizzano un file system diverso da quello dei PC. Per poter utilizzare la chiavetta USB su un Mac, è necessario formattarla. Ecco come fare:

Collegare la chiavetta USB al Mac. Aprite l’applicazione Utility Disco. Si trova nella cartella Utility, che si trova nella cartella Applicazioni. Selezionare l’unità flash USB dall’elenco dei dispositivi a sinistra. Fare clic sulla scheda Cancella. Scegliere Mac OS Extended (Journaled) dal menu a discesa Formato. Inserire un nome per l’unità nel campo Nome. Fare clic sul pulsante Cancella. Al termine del processo, sarà possibile utilizzare l’unità flash USB sul Mac.

Parte 3: Come recuperare i dati da una chiavetta usb su windows e mac

Vi è mai capitato di cancellare accidentalmente un file dalla vostra unità flash USB o di avere l’unità USB danneggiata? Se è così, non siete i soli. La perdita di dati è un evento molto comune, ma fortunatamente ci sono alcuni semplici passi da compiere per recuperare i dati persi.

a. Come utilizzare Tenorshare 4DDiG per recuperare i tuoi dati

Tenorshare 4DDiG è un software di recupero dati per unità flash USB che può aiutare a recuperare i file persi o cancellati dall’unità flash USB. Può recuperare file di tutti i tipi, tra cui foto, video, documenti e altro ancora. Il software è facile da usare ed è dotato di un’interfaccia intuitiva. Dispone inoltre di un’ampia gamma di funzioni che possono aiutare a recuperare i dati persi in modo rapido e semplice. Nel complesso, Tenorshare 4DDiG è una scelta eccellente per il recupero dei dati delle unità flash USB.

b. Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di Tenorshare

Tenorshare 4DDiG è un software di recupero dati per unità flash USB che offre una serie di vantaggi rispetto ad altri prodotti simili. Innanzitutto, è molto facile da usare e non richiede alcuna competenza tecnica. In secondo luogo, è molto efficace e può recuperare i file persi o cancellati dalle unità flash USB con facilità. In terzo luogo, è molto conveniente ed è disponibile per entrambe le piattaforme Windows e Mac. Tenorshare 4DDiG è una scelta eccellente per chi ha bisogno di una soluzione per il recupero dei dati da unità flash usb.

c. Guida passo passo per recuperare i tuoi dati con Tenorshare

Se state cercando di recuperare i dati dalla chiavetta USB o da qualsiasi altro supporto come memory card o SD card, Tenorshare 4DDiG Data Recovery può aiutarvi. Questo software offre un modo semplice per recuperare i file cancellati o persi e supporta un’ampia varietà di tipi di file. Inoltre, il programma può essere utilizzato per recuperare i dati dalle unità flash USB, il che lo rende uno strumento utile per tutti coloro che si affidano a dispositivi di archiviazione portatili. Ecco una rapida panoramica su come utilizzare Tenorshare Data Recovery:

– Innanzitutto, scaricare e installare il software sul computer.

– Quindi, avviare il programma e selezionare il tipo di file che si desidera recuperare.

– Quindi, scegliere il dispositivo di archiviazione in cui si trovano i dati persi.

– Dopo, fare clic su “Scansione” per avviare il processo di recupero

– In questo modo visualizzeremo l’anteprima delle foto perse

– Infine, fare clic sul pulsante “recupero” in basso a destra una volta che sono stati identificati e selezionati i file da recueprare

Con pochi clic, Tenorshare Data Recovery può aiutarvi a recuperare i dati persi.

Parte 4: Domande frequenti

1、Che formato dovrebbe essere la chiavetta USB per Linux?

Quando si tratta di usare una chiavetta USB con Linux, ci sono alcune cose da tenere a mente. Innanzitutto, è importante formattare la chiavetta utilizzando un file system compatibile con Linux. Il file system più comunemente usato per Linux è ext4, quindi è una buona opzione da usare. Tuttavia, è possibile utilizzare anche altri file system, come NTFS o FAT32. In secondo luogo, è importante assicurarsi che l’unità sia montata correttamente prima di provare ad accedervi. Di solito è possibile farlo facendo clic con il tasto destro del mouse sull’unità nel file manager e selezionando l’opzione “Monta”. Infine, è importante ricordare che Linux è sensibile alle maiuscole e alle minuscole, quindi fate attenzione quando nominate i file e le cartelle sull’unità. Tenendo a mente questi suggerimenti, dovreste essere in grado di utilizzare la vostra chiavetta USB con Linux senza problemi.

2、Come formatto una chiavetta USB in Ubuntu?

È possibile formattare una chiavetta USB in Ubuntu utilizzando l’utilità integrata Dischi. Per aprire Dischi, fate clic sul menu Applicazioni, quindi selezionate Accessori&Dischi. In alternativa, è possibile digitare “dischi” nella barra di ricerca. Una volta aperto Dischi, selezionate l’unità USB che desiderate formattare dall’elenco dei dispositivi sulla sinistra. Quindi, fare clic sull’icona del menu hamburger (tre linee orizzontali) accanto al nome del dispositivo e selezionare Formatta unità. Nella finestra di dialogo Formatta unità, assegnare un nome all’unità USB e selezionare un file system. Per la maggior parte degli scopi, exFAT o FAT32 vanno bene. Quindi, fare clic sul pulsante Formatta per formattare l’unità. L’unità USB è ora pronta per essere utilizzata!

3、Che formato dovrebbe essere una chiavetta USB per Mac?

Per quanto riguarda la formattazione, esistono due opzioni principali per le unità flash USB: FAT32 ed exFAT. Se si intende utilizzare la chiavetta esclusivamente con i Mac, è preferibile formattarla come exFAT. Questo file system è ideale per i Mac perché può essere letto e scritto sia dai sistemi operativi Mac che da quelli PC. exFAT, inoltre, non pone alcun limite alle dimensioni o al numero di file che è possibile memorizzare sull’unità. Tuttavia, un aspetto negativo di exFAT è che non supporta la compressione o la crittografia dei file. Se avete bisogno di una di queste funzioni, dovrete formattare l’unità come FAT32. Tuttavia, fat32 ha un limite di 4 GB per le dimensioni dei file, quindi tenetelo presente se avete intenzione di memorizzare file di grandi dimensioni. In definitiva, la scelta del formato da utilizzare dipende dalle vostre esigenze. Se avete bisogno di compatibilità e flessibilità, scegliete exFAT. Se avete bisogno di sicurezza o di file di dimensioni ridotte, scegliete FAT32.

