Manfredonia Nuova: “L’Assessore Salvemini si dimetta, il Prefetto di Foggia si interessi della nostra città”

"Dalla registrazione della seduta consiliare, già all’attenzione dei legali della Consigliera Fresca, lesa, unitamente a Manfredonia Nuova e all’elettorato che ella rappresenta in Consiglio comunale, è inequivocabilmente chiaro l’atteggiamento del sindaco Gianni Rotice e della presidente del consiglio Giovanna Titta, che dovrebbe essere elemento di garanzia e di terzietà, in ragione degli attacchi dell’assessore Salvemini, ingiuriosi e denigratori oltre che arroganti verso la capogruppo di Manfredonia Nuova allorquando la stessa ha sottolineato che il rappresentante della giunta non aveva neanche letto preventivamente l’interrogazione e stava fornendo risposte del tutto inadeguate e improprie al contenuto della stessa, invitandolo 'a studiare di più come ognuno di noi deve fare'"