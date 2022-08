Salvemini: “Atteggiamento mafioso? Vi spiego cosa è successo. Legalità? Ho da dire alcune cose sulla Fresca”

StatoQuotidiano.it, 10 agosto 2022. “La questione della Ztl nel centro storico è al vaglio dei nostri uffici competenti. Vedremo cosa sarà possibile fare. Per quanto riguarda quanto accaduto nella seduta di Consiglio comunale dell’8 agosto 2022, ora vi ricostruisco quanto è successo. L’accusa di aver avuto un ‘atteggiamento da mafioso’? Vi spiego e mi tutelerò nelle sedi opportune. Legalità e valore della legalità? Ora vi dico alcune cose sulla consigliera Fresca. Io fermato in auto con Saverio Tucci, alias Faccia d’angelo? Ecco cosa è successo ed ecco cosa significa svolgere l’attività di avvocato. Gli esposti anonimi contro la nostra Amministrazione comunale, la spinta per un nuovo scioglimento del consiglio? Non abbiamo nulla da nascondere, sono tentativi vani, meccanismi pericolosi che potrebbero avere ripercussione sui fautori degli stessi”.

Lunga intervista dell’avv. Angelo Salvemini, Assessore, con delega ai LAVORI PUBBLICI (Infrastrutture ed Aree Industriali, Rete viaria, Manutenzione beni pubblici, Trasporti, Polizia Locale, Grandi Eventi) del Comune di Manfredonia.

Alla base dell’incontro la polemica sviluppatasi nella seduta di Consiglio comunale dell’8 agosto 2022, durante la quale sono emerse delle tensioni relativamente alla tematica della Ztl nel centro storico, con alcuni residenti che hanno fondato un comitato per chiedere modifiche all’attuale regolamento.

Tra i diversi interventi in Consiglio quello della consigliera d’opposizione Giulia Fresca che ha tra l’altro invocato un piano della mobilità sostenibile “obbligatorio per una città”.

Durante la seduta di consiglio, la Fresca sarebbe stata accusata di “non conoscere la città per via delle sue origini non manfredoniane”. La stessa consigliera ha replicato invitando l’assessore Salvemini “a studiare un po’ di più” riguardo alla gestione urbanistica delle città”. Questa frase ha scatenato la reazione dello stesso assessore Salvemini, che avrebbe replicato duramente a microfono spento. La Fresca ha quindi detto: “Sta offendendo le oltre 4mila persone che mi hanno votato! Questo è un atteggiamento mafioso, il suo è totalmente un atteggiamento mafioso!”.

Ora, stamani attraverso un comunicato stampa, il Direttivo di Manfredonia Nuova ha espresso un’aspra condanna nei “confronti dell’atteggiamento esternato dal sindaco Rotice e dal suo assessore”.

Gli attacchi di Salvemini sono stati definiti “ingiuriosi e denigratori oltre che arroganti verso la capogruppo di Manfredonia Nuova quando la stessa ha sottolineato che lei non aveva neanche letto preventivamente l’interrogazione e stava fornendo risposte del tutto inadeguate e improprie”.

Da qui causa “le frasi discriminatorie, offensive e violente nei toni dell’assessore Salvemini, plaudite dalla maggioranza e sottolineate dai gesti di assenso del sindaco, evidenti dalla registrazione video”, Manfredonia Nuova ha richiesto un intervento del neo Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante.

Accogliendo la disponibilità per questa intervista, ricordando che ad oggi non sono mai emersi elementi contrari alla legalità relativamente al ruolo professionale e istituzionale dell’avvocato Angelo Salvemini, tra le accuse mosse nei suoi riguardi: quella di aver ricevuto sostegno elettorale (complessivamente 719 le preferenze per Salvemini, in favore della lista civica “Strada facendo” a sostegno di Gianni Rotice sindaco) anche da persone avulse dal principio della legalità, ipoteticamente vicine ad ambienti criminali.

Lo stesso Salvemini è stato inoltre citato nella relazione della Commissione d’indagine insediatasi al tempo nel Comune di Manfredonia prima dello scioglimento del Consiglio comunale perchè controllato in auto nel dicembre 2014 – 8 anni fa – a bordo di un’autovettura con Saverio T ucci , alias ‘Faccia d’angelo’ che fu coinvolto, quale imputato, nel processo alla mafia garganica “Iscaro-Saburo”, poiché ritenuto “vicino” alla famiglia Li Bergolis e fu condannato per traffico di stupefacenti.

Due mesi dopo la strage di San Marco in Lamis, il 10 ottobre 2017, Tucci P stato ucciso ad Amsterdam da Carlo Magno, oggi collaboratore di giustizia.

Come riportato nella relazione della Commissione d’accesso, come avvocato, quando era Consigliere comunale, Salvemini è stato inoltre difensore di Girolamo Perna e Lista Catello, “il primo ritenuto, sino al suo brutale assassinio il 26 aprile 2019, il capo del clan omonimo operante in Vieste. Ritenuto vicino ai LI BERGOLIS era contrapposto alla fazione di Marco RADUANO, quest’ultimo referente della fazione ROMITO-RICUCCI-LOMBARDI”.

A questi riferimenti Angelo Salvemini ha risposto su ogni punto nel corso dell’intervista che alleghiamo.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it