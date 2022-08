Violenze 4 OSS a Manfredonia, domani gli interrogatori di garanzia dinanzi al Gip Di Maria

StatoQuotidiano.it, 05 agosto 2022. Fissati per giovedì 11 agosto, presso il Tribunale di Foggia, dinanzi al Gip Roberta Di Maria, gli interrogatori di garanzia a carico di Antonio Vero, nato a San Giovanni Rotondo il 16.06.1980 (l’unico sul quale pende l’accusa di violenze sessuale ai danni di 2 pazienti), Mariano Paganini, nato a San Giovanni Rotondo il 25.08.1997, Domenico Nuzziello, nato a Manfredonia il 21.08.1991, Michele Salcuni, nato a San Giovanni Rotondo il 12.02.1985 (i primi 3 residenti a Manfredonia, l’ultimo a Monte Sant’Angelo), i 4 operatori socio-sanitari arrestati e posti ai domiciliari dagli agenti della Polizia di Stato, con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella residenza socio-assistenziale “Stella Maris” sita a Siponto.

Al momento non ci sono novità in merito alla posizione degli indagati, con indagini ancora in corso. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, anche altri Oss in servizio nella struttura si costituiranno parte civile nel futuro procedimento penale.

L’OPERAZIONE.

“Ti ammazzo, ti butto giù, bufalo, panzona, storpia, stroppiata, zoccola, puttana, muffarda“. E ancora: sberleffi, imitazione dei lamenti, schiaffi, pugni, al volto e sul corpo, scuotimenti, spintoli, anche violenze sessuali.

“Oohh.. pazza cecagliona, cecagliona, statti zitta. Tuo marito faceva che ti uccideva di botte tuo marito, non sbagliava proprio per niente che sei una zoccola. Si non ti menava di mazzate“, le urla rivolte da uno degli indagati a una paziente indifesa.

Un quadro complessivo ai limiti dell’irreale quello che emerge dalle 48 pagine dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale (Gip del Tribunale di Foggia, dr.ssa Roberta Di Maria, Pm dott. Matteo Stella), nei confronti dei 4 O.s.s. indagati per i fatti (per uno non è stata applicata la misura cautelare personale).

L’indagine – a cura degli agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di Manfredonia – è cominciata a giugno quando è giunta alla Polizia una lettera anonima nella quale venivano narrati presunti episodi di maltrattamenti fatti da alcuni operatori socio-sanitari ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa.

All’interno della busta vi era anche una chiavetta Usb contenente un file audio video sul quale erano state registrate le urla di un’anziana.

FOCUS INDAGINI – LE ACCUSE

Tutti i 4 indagati sono stati accusati perché, con “più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, umiliandoli e percuotendoli sistematicamente con crudeltà, adoperando sevizie e approfittando della loro età avanzata (…) e delle documentate patologie che ne ostacolavano la privata difesa (…) in occasione dello svolgimento del proprio servizio di operatori socio sanitari e abusando delle relazioni derivanti dalla prestazione della loro opera, hanno sistematicamente maltrattato gli anziani pazienti degenti presso la residenza socio-assistenziale “Stella Maris” di Manfredonia”.

In particolare, risulterebbero coinvolti 14 anziani (di cui uno deceduto l’11.04.2022).

Tutti gli indagati, secondo l’accusa, avrebbero “singolarmente o in concorso tra loro, ponendo in essere condotte sostanzialmente sovrapponibili con cadenza pressoché quotidiana (…)” rivolto alle persone offese frasi ingiuriose, minacciose e umilianti”. Ad esempio: “ti ammazzo, ti butto giù, panzona, bufalo, storpia, stroppiata, zoccola, puttana, muffarda” e “simili, sberleffi, ad esempio imitandone i lamenti o rivolgendosi loro con frasi e toni canzonatori”.

Sono stati inoltre accusati di aver “percosso” gli anziani interessati “con schiaffi al volto e sul corpo, pugni, scuotimenti (afferrandoli per i capelli o per il corpo) spintoni, colpendoli con oggetti quali cinture di contenzione, asciugamani o il soffione della doccia (…) hanno sputato loro addosso e, in generale, li hanno sottoposti a una serie di sistematiche angherie provocandolo loro considerevoli fisiche e morali“.

Il tutto con “le aggravanti di aver adoperato sevizie e agito con crudeltà, di aver approfittato di circostanza di persona tali da minorarne la privata difesa”. In un caso (l’indagato Vero Antonio) si fa riferimento ad accuse di violenza sessuale: “ha costretto (…) a subire atti sessuali palpandole gli organi genitali (…)”. Ancora: “ha costretto (…) a subire atti sessuali masturbandolo (…) all’esito dell’operazione di igiene intima e accennando a un rapporto orale (…)”.

Si fa riferimento a una struttura su due livelli, con circa 40 pazienti a piano per un totale di circa 80 ospiti, dislocati a due persone a stanza. La maggior parte di loro soffre di demenza senile, Alzheimer, ma vi sono anche pazienti muti, allettati o non vedenti, non in grado di porre resistenza né tanto meno di informare i propri familiari, come reso noto agli inquirenti da un Operatore socio sanitario che aveva prestato servizio all’interno della struttura.

Perché i 4 indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari

“Nonostante la gravità delle condotte poste in essere, la misura della custodia in carcere costituisce l’estrema ratio e che, tenuto dello stato di incensuratezza dei prevenuti (…) è ugualmente idonea a frenare la proclività all’illecito dei prevenuti, a interrompere la spirale di violenze degli stessi posta in essere nonché a prevenire il rischio di inquinamento probatorio la misura cautelare agli arresti domiciliari”.

