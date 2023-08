Alcuni dei giocatori più iconici che hanno militato nel Taranto

Chi ha qualche anno in più d’età si ricorderà sicuramente dei giocatori che stiamo per elencare. Oggi, invece, sembra quasi di vivere alla giornata, di tentare la fortuna come farebbe un giocatore di pokerstars casino nella speranza di trovare la soluzione magica. Si può dire tranquillamente come oggi anche il destino del Taranto non ha nulla di diverso rispetto proprio alla roulette. Perché non si sa mai come va a finire la stagione ogni volta che comincia il campionato anche se, comunque, con Capuano sembra che le cose stiano andando tutto sommato bene. In attesa che la squadra di calcio rispetti le attese dei tifosi che, sicuramente, meritano dei palcoscenici almeno da serie B.

Lo dice anche la storia del Taranto, che è piena di giocatori illustri. Noi ne abbiamo scelti alcuni partendo, ovviamente, da colui che ha dato il nome allo stadio, Erasmo Iacovone.

Erasmo Iacovone

Erasmo Iacovone arriva a Taranto nel 1976 quando in due anni segnò ben 24 reti in serie C. All’epoca, la squadra pugliese militava in B e il primo anno Iacovone comunque totalizzò 8 reti in 27 partite. Il destino beffardo, però, gli ritorse contro nel febbraio del 1978 quando era a un passo dalla doppia cifra con 9 reti.

Venne coinvolto in un incidente stradale e perse la vita. Lasciò la moglie incinta e subito fu presa la decisione di intitolargli lo stadio.

Christian Riganò

‘Dio perdona, Riga…no’. È stato questo il tormentone più in voga per Christian Riganò, classico bomber di provincia che avrebbe meritato il salto in una grande ma negli anni in cui militava il campionato italiano, dalla A alla C, era di altissimo profilo.

In C2, con la maglia del Taranto siglò 14 reti ma l’anno successivo, in C1, ne fece ben 27 in 33 partite. Numero di altissimo profilo che gli consentirono il passaggio alla Florentia Viola, il nome all’epoca della Fiorentina, che fallì. Anche qui si dimostrò bomber di razza: 30 reti in 32 partite e in serie B ne mise a segno 23 in 44 partite.

Memorabile la stagione a Messina nel 2006/07, anche se finì con la retrocessione dei siciliani: 19 reti in 27 partite.

Sergio Buso

Ottimo allenatore e fu un buon portiere: viene ricordato per essere anche uno dei pochi ad aver parato un rigore a Gigi Riva. Vanta diverse presenze in campo internazionale (Coppa delle Coppe con il Bologna) e in serie A, con il Cagliari.

Ha militato due stagioni con Taranto riuscendo comunque a mostrare le sue qualità.

Davide Dionigi

Davide Dionigi ha avuto una carriera di tutto rispetto tanto che nella stagione 1996/97 con la Reggina diviene capocannoniere con 24 goal in 37 partite. Ottimo bottino anche nella massima serie con 13 goal in 60 partite vestendo la maglia del Piacenza.

Passa anche nel Napoli prima del fallimento ed è uno dei pochi a salvarsi riuscendo a segnare ben 19 reti in 31 partite, anche se poi è svincolato per via del fallimento. Nel 2007 veste la maglia del Taranto per due stagioni e segna, in due stagioni, 11 reti. Non male considerando che era a fine carriera! (nota stampa).