Borgo Talent 2023: Carlo Messinese, Rachele Accadia e Daunia Dance vincono la VI edizione

Borgo Celano – Si è svolta a Borgo Celano il 4,6 e 8 Agosto la sesta edizione del Borgo Talent, il Talent del Gargano fondato e condotto da Luigi Mossuto, con la direzione artistica di Silvio Nardella.

Ad aggiudicarsi la vittoria delle tre categorie in gara tra i sedici concorrenti Carlo Messinese per la categoria cantautori, Rachele Accadia per la categoria Tribute e la Daunia Dance per la categoria Ballo si aggiudicano la sesta edizione del Talent di Luigi Mossuto.

Tre serate in Piazza degli Artisti e in diretta televisiva su Tv Gargano che hanno visto esibirsi numerosi ospiti che hanno allietato lo show.

Borgo Talent 2023 è stato un successo di piazza ma anche di qualità degli artisti in gara, i quali sono arrivati da tutto il Gargano e paesi limitrofi.

A caldo le dichiarazioni del fondatore e conduttore Luigi Mossuto: “Borgo Talent 2023 è stato un appuntamento seguito e sentito da centinaia di persone che sono accorse in Piazza degli Artisti a Borgo Celano. Uno show d’intrattenimento popolare dove si riuniscono famiglie intere per tre serate.

Sedici concorrenti da tutto il Gargano e oltre, si sono messi in gioco e hanno avuto l’opportunità di cimentarsi e di proporre il loro talento.

Borgo Talent rappresenta sempre più un appuntamento unico nel suo genere e sul nostro territorio, dove la passione la determinazione e i talenti sono e saranno sempre valorizzate.

Un grazie di vero cuore va a tutto lo staff che mi ha supportato e sopportato sia nelle tre serate dello show sia nei mesi antecedenti nella fase preparatoria della sesta edizione. Nel salutarvi vi diamo appuntamento all’estate 2024 con la settima edizione del Borgo Talent. Evviva!”.

