Da Foggia alla conquista di Miss Grand Prix 2023

FOGGIA – C’è anche una ragazza di Foggia, la 16enne Ilary Assisi, tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2023. La studentessa foggiana sarà in Abruzzo a fine mese per partecipare all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle. Concorso che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana.

Il primo “scoglio” per Ilary sarà rappresentato dalla prefinale nazionale in programma in Piazza del Mare a Giulianova la sera di giovedì 24 agosto.

In caso di superamento del turno, la ragazza foggiana si trasferirà a Pescara dove, la sera di sabato 26 agosto, è in programma sul palco dello Stadio del Mare la finalissima condotta da Jo Squillo per decretare la reginetta che succederà nell’albo d’oro alla piemontese Martina Caucino, vincitrice lo scorso anno.

Insieme alle bellissime finaliste sullo stesso palco il 26 agosto sfileranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia”.

Entrambi i concorsi sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocinio del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova. Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook @concorsomisteritalia e @missgrandprix.