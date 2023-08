Dragoon Reiz, capo dei tredici cavalieri – Re Manfredi nona bis

Dragoon Reiz, capo dei tredici cavalieri – 9 bis

I tredici cavalieri da fermi iniziano una corsa frenetica contro Re Manfredi no sembrava una corsa ma un turbine di forza e furia. I cavalli sfrecciavano come il vento, e le urla dei cavalieri risuonavano nell’aria, creando un’orda selvaggia di energia impetuosa. Re Manfredi sapeva che l’unico modo per rispondere a quell’attacco era con la sola forza del suo coraggio, come un leone che si scaglia contro i suoi predatori.

Il cavallo di Re Manfredi, Poseidon, si alzò imbizzarrito, e come un fulmine si lanciò al galoppo contro i tredici cavalieri neri. Era un’immagine di fierezza mai vista prima, Manfredi , non era solo un re, ma il Re. Il coraggio di Manfredi era palpabile, e la sua audacia e bellezza incutevano rispetto in chiunque lo guardasse.

Lo scontro sembrava ormai inevitabile, per il Re sarebbe stata la fine ,ma proprio quando la collisione tra Re Manfredi e i tredici cavalieri era imminente, di colpo, tutto cambiò. I cavalieri si fermarono bruscamente e scoppiarono in una risata generale. Re Manfredi rimase basito, non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Avevano fatto uno scherzo?

I tredici cavalieri stavano facendo uno scherzo al Re! Era stata una finta, uno stratagemma ordito dal loro capo Dragoon Reiz. La situazione, che sembrava così tesa e pericolosa, si era rivelata una burla. Re Manfredi sentì il suo orgoglio ferito, ma non poteva fare altro che ammirare l’ingegno e l’astuzia dei cavalieri neri.

Dragoon Reiz si avvicinò a Re Manfredi, ancora sorridendo. “Mi scuso, mio Re, per l’insolito scherzo,” disse il cavaliere nero. “Ma volevamo vedere con i nostri occhi il coraggio di cui tanto si parla. E devo dire che non siamo rimasti delusi.”

Il Re, ancora incredulo, sospirò con un misto di sollievo e divertimento. Aveva sottovalutato la capacità dei tredici cavalieri di prendere in giro anche lui, ma capì che quella era la dimostrazione della loro intelligenza e delle loro abilità strategiche.

“Se avete messo alla prova il mio coraggio, potete star certi che avrete altre occasioni per vedere di cosa sono capace”, disse Re Manfredi con un sorriso. “Ma adesso, basta scherzi. Abbiamo questioni serie da risolvere”.

Dragoon Reiz annuì e tutti i cavalieri tornarono seri e concentrati. Il clima scherzoso si dissolse, e ora l’attenzione si concentrava sulla sfida reale che li attendeva.

Re Manfredi era grato per quell’insolita prova di coraggio, perché gli aveva dato l’opportunità di apprezzare meglio i suoi avversari e di affrontarli con rispetto e determinazione. Ora, la battaglia poteva iniziare davvero, ma questa volta sarebbe stata una battaglia fatta di vera strategia e forza, senza ulteriori scherzi. Era il momento di dimostrare che un vero Re era pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo con fierezza e nobiltà.

In quella giornata del 1261, e la pianura di Macchia, nel cuore del Gargano, risplendeva sotto il sole cocente. La terra era ancora intrisa del profumo della recente battaglia, mentre il Re Manfredi, un sovrano valoroso e ardito, si trovava al centro di quella scena epica su di un possente cavallo bianco di razza ignota di nome Poiseidon. I suoi occhi azzurri e penetranti ispezionavano il terreno circostante mentre attendeva l’incontro con i tredici cavalieri dello Zodiaco, temuti guerrieri provenienti da terre remote.

I cavalieri, accompagnati dai loro fieri cavalli frisoni, erano una visione straordinaria. Le loro criniere fluide ondeggiano con il vento, e i loro mantelli colorati fluttuano sulle spalle. Ogni cavallo frisone era un esemplare maestoso, possente e regale nella sua eleganza. I loro musi nobili, gli occhi scintillanti e le gambe poderose riflettevano la forza e la nobiltà di queste nobili creature.

Mentre i tredici cavalieri si avvicinavano al Re Manfredi, il terreno sembrava vibrare sotto il calpestio dei loro cavalli, e l’aria si impregnava di un’aura di mistero e potenza. Re Manfredi li osservava, e il silenzio rispettoso avvolgeva l’intera scena.

Poi, i cavalieri rallentarono i loro cavalli, fermandosi di fronte al Re Manfredi. Con le spade sguainate, le posizionarono con grazia e devozione davanti a loro. Alzando le spade verso il cielo, tutti i tredici guerrieri colpirono tre volte il petto, in un gesto che sembrava sia una sfida che un atto di venerazione.

Il suono delle spade risuonò nella pianura, e il Re Manfredi rimase immobile sul suo possente cavallo bianco, emanando una regalità innata. La sua presenza carismatica e il suo sguardo determinato non sfuggirono a nessuno dei presenti. Era un sovrano amato e rispettato dai suoi uomini, un leader che incarnava il coraggio e la nobiltà degli antichi Re.

Infine, i tredici cavalieri dello Zodiaco pronunciarono con voce unita le parole latine che rappresentavano il loro credo e il loro rispetto per il Re: “Unus deus, una caritate, una regem. Manfredi.” (Un solo dio, un solo amore, un solo re. Manfredi). Il Re al sentire pronunciare quelle parole rimase stupito, era il motto dei suoi fedelissimi. Pochissimi lo conoscevano. L’atmosfera sembrava carica di energia divina e amore per il loro sovrano, un uomo che consideravano unico, degno di essere onorato come un dio tra gli uomini.

In quell’istante, il Re Manfredi si rese conto che nonostante le distanze e le differenze, l’amore e la devozione dei suoi fedeli cavalieri dello Zodiaco erano sinceri e profondi. La loro unione in quel rito tribale rafforzò il legame tra loro, e la fiducia nel loro Re crebbe ancora di più.

Così, sulla pianura di Macchia, circondato dai valorosi cavalieri e dai loro cavalli frisoni, il Re Manfredi si sentì fortunato per la lealtà e il coraggio di coloro che lo avevano scelto come loro sovrano. Con un sorriso fiero e grato, prese la parola per ringraziarli, promettendo di proteggerli e guidarli con saggezza e amore, come un re dovrebbe fare.

E mentre il sole si alzava in pieno ,illuminando la scena con tonalità calde e dorate, i cavalieri dello Zodiaco e il Re Manfredi si unirono in un’unica immagine maestosa di potere, nobiltà e unità, destinati a scrivere insieme la storia di un regno indimenticabile.

Nella valle avvolta da una luce dorata del tramonto, il momento dell’addio era giunto per Re Manfredi e Reiz Dragoon, insieme ai dodici valorosi guerrieri dello Zodiaco. Le montagne si stagliavano maestose all’orizzonte il mare del golfo di Manfredonia era spettacolare ,mentre il cielo si tingeva di sfumature di rosa e arancione.

Re Manfredi si trovava al centro del gruppo, accanto a Reiz Dragoon, e il suo sguardo si posò sul cavaliere con gratitudine e ammirazione. “Reiz, tu e i tuoi guerrieri avete dimostrato un coraggio e una lealtà straordinaria. In questa battaglia, voi siete stati al mio fianco, pronti a rischiare tutto per il bene del regno.”

Reiz Dragoon si chinò in segno di rispetto e rispose con umiltà: “Maestà, non c’è bisogno di ringraziamenti. È stato un onore servirvi e proteggere il vostro regno. Noi siamo una famiglia, e insieme affronteremo ogni sfida con coraggio e dedizione.”

Re Manfredi sorrise commosso e poi, con un gesto solenne, Reiz Dragoon estrasse un corno prezioso e lo porse al Re. “Maestà, questo corno è un simbolo della nostra amicizia e del nostro legame. In caso di pericolo, suonatelo,e noi saremo pronti ad accorrere al vostro fianco, ovunque voi siate.”

Il Re prese il corno con gratitudine, sapendo che questo oggetto avrebbe rappresentato un legame eterno tra loro. “Grazie, Reiz,” disse con voce calda. “Questo corno mi ricorderà sempre del vostro affetto e della vostra protezione.”

Poi, in un gesto inusuale per un Re, Re Manfredi si avvicinò e abbracciò Reiz Dragoon con affetto e riconoscenza. Fu un abbraccio carico di significato, un gesto che esprimeva tutto il rispetto e l’amicizia tra loro.

Reiz Dragoon, commosso, abbracciò a sua volta il Re, sentendo l’importanza di quel momento. “Maestà,” sussurrò, “voi siete più di un sovrano per noi. Siete un fratello, un amico, e il nostro cuore vi appartiene sempre.”

Gli altri dodici guerrieri si unirono all’abbraccio, formando un cerchio di affetto e lealtà intorno a Re Manfredi e Reiz Dragoon. Il tramonto dipinse il cielo con colori vibranti mentre il momento dell’addio si avvicinava.

“La luce di Poisedon guiderà il vostro cammino Maestà ,” disse Reiz Dragoon, riferendosi al cavallo del Re. “E la nostra amicizia sarà incancellabile come il cielo stellato di notte.”

Re Manfredi annuì, toccando il corno come un talismano prezioso. “Vi porterò sempre nei miei pensieri, Reiz. Il nostro legame è indistruttibile, e insieme affronteremo qualsiasi sfida che il destino ci riserba.”

Con l’addio che si avvicinava, l’abbraccio si sciolse, ma la promessa di un legame eterno e l’amore fraterno restavano saldi tra di loro. Re Manfredi guardò gli occhi di Reiz Dragoon che si intravedevano dalle fessure del elmo , e in quel momento, tutto ciò che avevano condiviso si rivelò nell’empatia e nella comprensione.

Le lacrime brillavano negli occhi di entrambi, ma anche il sorriso dell’accettazione e dell’amore. Era giunto il momento di seguire strade diverse, ma il cuore e l’anima erano intrecciati per sempre.

“E se dovessimo affrontare tempi difficili,” disse Re Manfredi, “saprò che potrò contare su di voi, come voi potrete sempre contare su di me.”

Reiz Dragoon annuì con fermezza. “Così sarà, Maestà. Sempre e per sempre.”

E così, nell’ultimo saluto tra Re Manfredi e Reiz Dragoon, tra il sole che tramontava e i colori caldi del cielo, si rinsaldò un legame eterno fatto di amicizia, lealtà e amore fraterno. Le loro strade si separarono fisicamente, ma le loro anime rimasero intrecciate per sempre, indissolubili come il cielo e la terra, come il sole e la luna.

In due giorni, Manfredi aveva avuto più emozioni lui, che molti uomini in tutta la loro vita. Sotto il tetto sicuro del suo castello, Re Manfredi si lasciò cullare dalla stanchezza e dall’emozione di quei due giorni intensi. Il suo cuore era ancora pieno delle avventure vissute, delle sfide affrontate e delle amicizie rinforzate. Si sentiva grato per ogni istante trascorso al fianco di Reiz Dragoon e dei dodici valorosi cavalieri dello Zodiaco.

Mentre si ritirava nella sua camera, l’aria fresca della notte gli carezzava il volto, portando con sé un senso di calma e pace. Si distese sul morbido letto, lasciando che il sonno lo avvolgesse dolcemente. E, come un bambino tra le braccia della sua madre, Re Manfredi si abbandonò al sonno profondo.

Il sonno fu come un abbraccio ristoratore. Tutte le emozioni vissute si fusero in sogni vividi e meravigliosi. Rivide le gesta degli audaci cavalieri, il maestoso galoppo di Poseidon e il legame fraterno che aveva con Reiz Dragoon. In quei momenti di riposo, tutto sembrava possibile, e il regno dei sogni si trasformava in un mondo incantato.

Nel regno di Morfeo, le avventure si tingevano di colori brillanti, e i sorrisi di Re Manfredi illuminavano la scena. Si sentiva libero, liberto dal peso delle responsabilità e dei doveri di un sovrano. Lì, poteva essere se stesso, senza l’onere di una corona o di un regno da proteggere.

Il tempo trascorse placidamente mentre Re Manfredi dormiva, e le stelle brillanti nel cielo notturno sembravano vegliare su di lui. Il sonno gli donò il riposo necessario per recuperare le energie e prepararsi a nuove sfide che l’attesero nel regno della veglia.

Infine, all’alba, i primi raggi del sole filtrarono attraverso le tende della sua camera, risvegliando il Re Manfredi dal suo sonno ristoratore. Si svegliò con un sorriso sulle labbra, ancora cullato dalla bellezza del suo mondo onirico.

“È stato un riposo meraviglioso,” sussurrò, ringraziando Morfeo per quel momento di pace e serenità.

E mentre si preparava ad affrontare un nuovo giorno, Re Manfredi portò con sé l’energia e l’ispirazione derivanti da quei sogni, sapendo che il suo cuore si arricchiva di ogni esperienza vissuta. I due giorni incredibili erano stati un dono prezioso, e il Re Manfredi era grato per averli vissuti al massimo, insieme ai suoi amati cavalieri e al coraggioso Reiz Dragoon.

Re Manfredi si era appena svegliato e affacciandosi da una finestra della sua camera da letto, osservava il suo popolo agitarsi, la scena era curiosa e preoccupante. Il castello e la piazza centrale erano pervasi da un brusio crescente, ma il Re notò che non c’era panico o paura tra i suoi sudditi. Al contrario, sembravano felici e animati, come se si stesse celebrando una festa.

Si chiese a se stesso cosa potesse essere successo, se forse avesse dimenticato una ricorrenza importante. La mente del Re Manfredi si affollava di pensieri mentre scrutava attentamente la folla agitata.

Poi, finalmente, una voce tra i cortigiani si fece sentire. “Eccolo, è lui! È il giardiniere! È tornato!” sussurrò qualcuno.

Re Manfredi si stupì. Il giardiniere? L’amico fraterno di cui aveva parlato con Reiz Dragoon, colui che mancava da cinque anni? Come poteva essere lui la causa di tanta gioia tra i suoi sudditi?

Scosse la testa, cercando di mettere insieme i pezzi di questo enigma. “Il giardiniere… ma come? Dove è stato tutto questo tempo?” si chiese, cercando di comprendere il mistero.

Mentre la notizia si diffondeva sempre di più, Re Manfredi decise di scendere in piazza per scoprire la verità con i suoi occhi. Camminando tra la folla, vide volti illuminati dalla felicità e un senso di meraviglia nell’aria.

Infine, arrivò all’ingresso della città e i suoi occhi incontrarono quelli di Edor Grinoza, il giardiniere, il caro amico fraterno che aveva mancato per tutto quel tempo. L’uomo era vestito in modo semplice, ma con uno sguardo sereno e gentile, che trasmetteva un senso di calma e saggezza.

“Edor, sei davvero tu?” chiese Re Manfredi, quasi incredulo.

Edor Grinoza sorrise dolcemente e annuì. “Sì, Maestà, sono tornato. Ho viaggiato in terre lontane, alla ricerca di conoscenza e saggezza. E ora sono qui, per servirvi ancora una volta.”

Le parole di Edor colpirono il cuore del Re Manfredi. La felicità dei suoi sudditi era legata al ritorno di questo uomo semplice, il giardiniere che aveva ispirato tante storie e leggende.

“Edor, sei un vero amico,” disse Re Manfredi, commosso. “Il tuo ritorno è un regalo prezioso per me e per il nostro regno. Non potevamo essere più felici di averti qui di nuovo.”

La notizia del ritorno di Edor si diffuse velocemente in tutto il regno, e il chiasso della folla aumentò ancora di più. Re Manfredi capì che la gioia era dovuta al legame speciale che Edor aveva con il popolo, alla sua semplicità e alla sua saggezza.

In effetti, quel giorno era accaduto un piccolo miracolo. Il ritorno di Edor Grinoza, il giardiniere, aveva portato gioia e meraviglia in tutto il regno, dimostrando che le cose più semplici e genuine possono avere un impatto straordinario sulla vita delle persone.

E così, con il cuore pieno di gratitudine e amore per l’amico ritrovato, Re Manfredi si unì ai suoi sudditi per festeggiare questa nuova giornata di gioia e riconoscenza. La piazza centrale era risplendente di sorrisi e allegria, e il Re sapeva che il suo regno era ancora più ricco grazie al ritorno di Edor Grinoza, il giardiniere che aveva incantato tutti con la sua presenza.