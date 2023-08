Festa Maria SS di Siponto e Sant’Andrea 2023: anticipazioni

MANFREDONIA (FOGGIA) – Grazie al continuo e proficuo lavoro del Comitato di volontari per l’organizzazione della 187a edizione della Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto, si sta procedendo a pieno regime per l’evento più sentito e partecipato dalla comunità di Manfredonia.

In attesa di scoprire gli ospiti e gli appuntamenti dell’edizione 2023, ecco qualche anticipazione:

Durante i giorni della festa patronale si esibiranno artisti locali e ospiti di grande successo con due grandi fuochi pirotecnici presso Spiaggia Castello di Manfredonia.

Dal 28 Agosto al 1 Settembre uno dei più grandi Luna Park della Puglia torna ad accendersi di colori e musica in Via Scaloria per vivere insieme a voi delle notti di puro divertimento. Ricordiamo che è attivo anche un apposito IBAN per donazioni e sponsorizzazioni: Intestato a Comitato Festa Patronale IT26T0306909606100000197569