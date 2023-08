Foggia, 8 reti nell’amichevole contro lo Julia Spello

FOGGIA – Scorpacciata di gol del Foggia allo Spello, formazione di Prima Categoria umbra, che l’anno scorso era nel campionato di Promozione. Nella prima amichevole precampionato i rossoneri hanno liquidato lo sparring partner umbro con il punteggio di 8-0.

Ad aprire le danze è stato Di Noia, Capogna ha raddoppiato e Schenetti ha fatto tris pochi minuti prima dell’intervallo.

Nella ripresa ad arrotondare il punteggio ci hanno pensato il figlio d’arte Agnelli. Cinquina di Vitali al 60′, poi nel segmento finale sono giunti i gol di Martini, Peralta e Beretta per il definitivo 8-0 per i rossoneri di mister Cudini. L’intera gara sarà visibile domani su Telefoggia, alle 15 e alle 21,15, sul canale 88 del digitale terrestre (in tutta la Puglia e la Basilicata) e sui canali 170 e 232 per tutta l’Italia. Telecronaca affidata ad Antonio Palladino. Lo riporta Telefoggia.