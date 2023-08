Gaetano chiede aiuto: “Mi hanno rubato tutto, anche la carrozzina elettrica”

Gargano – “Mi hanno portato via tutto, spero che ci sia qualcuno ad aiutarmi”. Con questo appello, Gaetano Aiello, di anni 46, affetto da disabilità che provoca difficoltà a camminare, ha chiesto aiuto a chiunque possa aiutarlo a recuperare la sua motoretta elettrica o a procurarsene una nuova.

Dei ladri, durante la notte del 3 Agosto scorso, sono entrati nella sua abitazione sita al di fuori del centro abitato di Ischitella e hanno portato via svariati oggetti di valore e beni di uso quotidiano: un computer, due televisori, un tagliaerba, una motosega e del denaro per un totale di 800 euro. Tra gli oggetti trafugati spicca anche uno scooter elettrico adibito al trasporto di persone disabili, un elemento di vitale importanza per la sua mobilità.

Servizio a cura di Vittorio Agricola.