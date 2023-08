Giorgia Meloni in vacanza in Puglia. Probabile pranzo con Checco Zalone

FOGGIA – Giorgia Meloni va in vacanza. E trascorrerà i pochi giorni di ferie dalla presidenza del Consiglio in Valle d’Itria. Tra Cisternino e Savelletri, come accade da due anni a questa parte. Repubblica racconta oggi il programma di Ferragosto della premier: questa è la prima estate con i protocolli di sicurezza di Palazzo Chigi. Ma non passerà le sue vacanze a Borgo Egnazia.

Ovvero il resort di Madonna a 5 mila euro a notte.

Perché è troppo costoso, spiega il quotidiano. «Ci assalirebbero: vi ricordate cosa è successo con Conte quando hanno pubblicato le sue foto a Cortina?», avrebbe confessato a un suo amico. Per questo sarà una vacanza low profile. E sceglierà forse una masseria della famiglia Melpignano. Che ha aperto le porte ai grandi in zona.

Incontro con Checco Zalone?

La premier sarà anche lontana dagli stabilimenti che costano 100 euro al giorno. Quelli che dicono di puntare sul turismo dei vip e non su quello di massa. Trascorrerà il tempo con la famiglia e gli amici pugliesi di sempre. Tra cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. E Pippo L’Abbate, imprenditore di Polignano e titolare della Sop, impresa di export ortofrutticolo. Magari ci sarà un altro pranzo con Checco Zalone. I due si sono già incrociati all’epoca.

La storia la raccontò lo stesso comico: «Un’estate ero in vacanza in Puglia con gli amici delle mie figlie, tutti fascistoni. Quindi tutti fan suoi.

Anche lei era in vacanza lì vicino. E mi mandò un Whatsapp chiedendo di incontrarmi». Lui di solito non si incontra con i politici: «Però non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: “La devi invitare a pranzo a Giorgia”. Così le ho mandato questo messaggio Whatsapp: «Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini. Hai allergie o intolleranze oltre quelle che conosciamo?“». Lo riporta Open.