“Ma quale Infopoint chiuso. La foto è dello scorso inverno!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Le bugie hanno le gambe corte. Lo dovrebbe sapere bene il consigliere di minoranza Francesco Schiavone (nonché Presidente della locale ProLoco) che ha messo alla berlina un’intera città propinando la fake news dell’Infopoint chiuso con una foto risalente a questo inverno spacciandola, volutamente in malafede, come se fosse scattata domenica 6 agosto.

I due turisti ritratti in foto indossano un abbigliamento piuttosto invernale. Vabbè, si dirà, il meteo non era clemente in quella giornata ed i turisti avranno provenienza nordeuropea.Ma, basta fare una facile comparazione con una foto dell’ingresso odierno dell’Infopoint per smascherare la bugia.

Altri due dettagli confrontando la foto pubblicata da Schiavone ed una scattata lunedì 7 agosto.

La locandina presente sulla vetrata d’ingresso in quella spacciata come domenica 6 agosto riguarda l’Istituto Tecnico Superiore Regionale per il Turismo della Puglia, in quella scattata realmente lunedì 7 agosto la locandina riguarda l’evento “Liberi libri” (al quale lo stesso Schiavone ha partecipato pubblicando sui social foto della sua presenza sul terrazzo esterno). Inoltre, la pianta presente sulla destra della foto non è più presente da diverso tempo.