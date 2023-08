Risparmiare sull’energia elettrica è importante per tutti, ma in particolar modo lo è per le imprese. Chiunque abbia un negozio, un ufficio, un locale commerciale o un’attività di altro tipo, si trova ogni mese a dover sostenere costi importanti per la luce, costi fissi che vanno a incidere sul bilancio dell’attività stessa.

Usufruire solo delle stesse forniture di casa non è quindi vantaggioso, mentre invece lo è sottoscrivere offerte speciali per l’energia elettrica per le imprese. Di cosa si tratta e come trovarle? Ecco qualche dritta.

Offerte business per l’energia elettrica

Un’attività ha bisogno di grandi quantità di energia elettrica ogni giorno per andare avanti. Luci sempre accese e macchinari in funzione tutto il giorno non sono optional, ma scelte necessarie per la produzione e per la vendita: per questo, come accennato, sono nate offerte luce impresa come soluzione valida ed efficace per abbassare i costi e ridurre le bollette dell’attività.

Più in particolare, si parla di offerte personalizzate che vanno incontro alle esigenze particolari delle attività e che spesso cercano di offrire soluzioni ancora più su misura a seconda delle richieste dell’azienda in questione. Si tratta, quindi, di offerte ad hoc per le PMI (piccole e medie imprese), con pacchetti anche per le aziende di grandi dimensioni e che necessitano di ingenti quantitativi di energia. In questo caso, il prezzo della materia prima è più basso secondo l’economia di scala e, come dicevamo, viene spesso ulteriormente personalizzato in base alle specifiche caratteristiche di consumo dell’azienda.

E ancora, si può avere la possibilità di optare per soluzioni smart per la propria impresa, nel caso in cui si abbia bisogno di poter accedere a servizi innovativi come per esempio la ricarica elettrica per le auto da aggiungere nel parcheggio dell’attività per una mobilità più sostenibile per l’ambiente e per i dipendenti.

È importante specificare che, indipendentemente dall’offerta business che si sceglie, si può valutare la possibilità di aderire a un servizio green ed ecosostenibile, con un grande riguardo nei confronti dell’ambiente e una predilezione verso le fonti rinnovabili di energia.

Offerte energia elettrica per partita IVA

Un’altra opportunità vantaggiosa per quanto riguarda la fornitura elettrica a livello professionale sono le offerte per chi ha partita IVA.Un libero professionista che svolge la sua attività da casa avrà consumi nettamente più alti rispetto a un cliente residenziale, utilizzando dispositivi elettronici tutto il giorno e in generale vivendo di più l’ambiente domestico. Per questo può scegliere questo tipo di offerte e riscontrare un risparmio sull’elettricità. Ma questo tipo di pacchetti interessano anche i liberi professionisti con partita IVA che svolgono la loro attività in un ufficio proprio, su cui devono naturalmente attivare forniture e pagare le bollette.

Queste offerte personalizzate permettono di risparmiare e di conseguenza incrementare i ricavi dell’attività. Inoltre, sono in genere molto semplici da gestire, in quanto presentano prezzi all inclusive, servizio di gestione online direttamente sulla pagina web del fornitore e la possibilità di scegliere tra prezzo fisso e prezzo indicizzato, ovvero che può variare al variare del costo della materia prima. (nota stampa)