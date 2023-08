Manfredonia – La cantante Orietta Berti a Manfredonia, il 31 agosto 2023, per la Festa Patronale. Questa l’indiscrezione raccolta da StatoQuotidiano.it.

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, coniugata Paterlini, è una cantante, artista, attrice italiana, soprannominata la Capinera d’Emilia (ma più conosciuta come l’Usignolo di Cavriago), e nel corso della sua quasi sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, ottenendo di conseguenza cinque dischi d’oro, sette di platino e due d’argento.

È stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta, con Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Milva, Iva Zanicchi e Mina.

Negli anni duemilaventi è tornata al successo delle origini grazie alla partecipazione al settantunesimo Festival di Sanremo.

Come riporta wikipedia, nel maggio 2021 esce l’inedito Todo Cambia in duetto con Cristiano Malgioglio. Il 18 maggio 2021 pubblica in digitale una cover del brano Lupin, celebre sigla del cartone animato giapponese Le nuove avventure di Lupin III, incisa originariamente nel 1982 dall’Orchestra Castellina-Pasi.

L’11 giugno 2021 viene pubblicato il singolo Mille, cantato con Fedez e Achille Lauro: grazie a questa collaborazione, infatti, torna in cima alle classifiche FIMI e vince il premio omonimo ai Power Hits Estate; partecipa al film Extraliscio – Punk da balera, degli Extraliscio, inoltre, il 18 giugno esce su Disney+ il film d’animazione Luca, nel quale ella doppia il ruolo di Concetta Aragosta. Nello stesso anno, è una degli ospiti fissi del programma TV Che tempo che fa, in onda su Rai 3, ed è una delle coach di The Voice Senior, assieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

A dicembre 2021 esce il singolo Luna piena, prodotto da Hell Raton e Machete Empire Records. Per l’edizione del Festival di Sanremo 2022 viene invitata come ospite assieme a Fabio Rovazzi cantando per quattro serate dalla Costa Toscana mentre per la finale sono sul palco interpretando Che cosa c’è, Parole parole e Luna piena. In seguito, conduce con Mara Maionchi e Sandra Milo il docu-reality Quelle brave ragazze.

A settembre entra a fare parte del cast della settima edizione del Grande Fratello VIP, nel ruolo di opinionista. Il 16 settembre 2022 pubblica un cofanetto con sei CD, per l’occasione dei 57 anni di carriera, dal titolo La mia vita è un film – 55++ anni di musica.

Il 15 novembre 2022 pubblica il ricettario Nella mia cucina, le ricette di una vita edito da Gribaudi. Dal Dicembre 2022 avvia una serie web dal titolo Una ricetta con Orietta al fine di promuovere i 44 prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Romagna. Ogni mese sui canali ufficiali della regione esce un breve video in cui, assieme agli influencer Federica Gif ed Emanuele Ferrari, viene preparata una ricetta tipica romagnola con i prodotti del “paniere” del giorno.

Oltre alla sua carriera musicale, Orietta Berti è stata anche una figura televisiva, partecipando a vari programmi e spettacoli televisivi in Italia. Ha dimostrato di avere una grande presenza sul palco, con il suo carisma e il suo stile unici che hanno affascinato il pubblico per decenni.

La sua musica è stata apprezzata non solo in Italia, ma anche all’estero, contribuendo a diffondere la cultura musicale italiana in diverse parti del mondo. Orietta Berti è diventata un’icona della musica italiana e la sua influenza è ancora percepibile nella scena musicale odierna.

Si attende la conferma ufficiale dell’indiscrezione legata alla sua presenza a Manfredonia, per i festeggiamenti della Festa Patronale in onore di Santa Maria di Siponto.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia, 10 agosto 2023