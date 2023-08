Record trapianti al Policlinico di Bari: 9 in 48 ore, anche prelievo dai Riuniti

BARI – Nelle ultime 48 ore al Policlinico di Bari sono stati effettuati 9 trapianti di cui di 2 di cuore, 1 di fegato e 6 di rene. Una maratona, spiegano dall’ospedale, resa possibile dalla segnalazione di tre donatori avvenuta quasi contemporaneamente da parte delle Rianimazioni dell’Ospedale SS.

Annunziata di Taranto, del Vito Fazzi di Lecce e del Bonomo di Andria. Le tre segnalazioni hanno permesso la donazione di ben 13 organi, di cui 9 trapiantati nel Policlinico di Bari (2 cuori, 1 fegato e 6 reni) e 4 destinati ad altre regioni (2 fegati e 2 polmoni) per essere trapiantati nell’ambito di programmi nazionali di trapianto, con il coinvolgimento di 9 equipe dedicate al prelievo degli organi, di cui 2 equipe fegato del Policlinico di Bari, 2 equipe cuore del Policlinico di Bari, 1 equipe per il prelievo rene dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, 1 equipe per il prelievo rene dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, 1 equipe per il prelievo rene del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia, 2 equipe provenienti da altre regioni, e cinque equipe impegnate nelle attività di trapianto.

Una non-stop di 48 ore per i medici del Centro Regionale Trapianti, dottoresse Chiara Musajo Somma e Virginia Pronzo, diretto dal professore Loreto Gesualdo.

“Ringrazio gli operatori che ad ogni livello professionale e organizzativo hanno contribuito al conseguimento di questo risultato – dice Gesualdo – che testimonia come il nostro servizio sanitario sia in grado di mantenere costantemente elevati livelli di efficienza, in attività ad alta complessità, nonostante l’impegno aggiuntivo causato dall’organico ridotto. Questo importante risultato si raggiunge solo quando si sa lavorare in squadra e con la massima professionalità e competenza”. Lo riporta l’agenzia Ansa.