Turismo a Manfredonia, una ragazza della Toscana: “Luogo meraviglioso, ma perché tante lacune?”

Qualche giorno fa, una ragazza della Toscana, avulsa da qualsiasi legame con Manfredonia, se non per una relazione con un ragazzo del luogo, ha parlato della gestione del turismo nella città sipontina.

“Ci sono dei posti bellissimi a Manfredonia: lungomare, chiese, castello, lidi, poi il cibo e una cucina spettacolare. Ma allo stesso tempo ho notato, e sono rimasta sorpresa e non sono riuscita a trovare una spiegazione: l’assenza di una cartellonistica adeguata per luoghi, chiese, orari, eventi; mancata pulizia e manutenzione del verde; non adeguata formazione e preparazione del personale del Castello e di altri siti, interventi sulle strade nella prima decade di agosto, mancanza quasi totale di attrattività sul lungomare, ad esclusione di qualche privato. Un cartellone praticamente inesistente. Souvenir in centro? Dove sono?“.

Alla fine ha chiesto, rivolgendosi a chi risiede da anni in città: perché? Ma perché avviene tutto questo?

Perché è il frutto di una gestione errata (la gestione appartiene alle idee e alle azioni degli esseri umani, non ai mobili o ai divani) che perdura da decenni. Le cause sono note, per analisi sul tema sono fondamentali ulteriori contesti.

Relativamente alla gestione turistica in città, pensare e dare eccessivamente enfasi oggi al servizio Infopoint è come preoccuparsi della caviglia del terzino destro di una squadra che da anni retrocede in campionato. Troppi interessi nell’ottimizzazione delle entrate, a discapito del servizio offerto. Troppa scarsa competenza sulla tematica, rispetto alla vastità della questione.

Le problematiche analizzate a Manfredonia sono spesso correlabili a quelle di un Comune di pochi residenti.

Sono dati oggettivi. Tutti. Purtroppo. E l’anno prossimo probabilmente si ripeteranno le stesse cose dette a giugno di quest’anno, già riferite l’anno precedente: programmazione, destagionalizzazione, rete, coinvolgimento dei privati, controlli, adeguate risorse per il settore, regolarizzazione prezzi, etc. etc. etc. Senza analizzare l’annosa questione dei depuratori e della foce Candelaro.

L’unica soluzione persiste nello slegare gestione turistica e politica locale, ripartendo da interventi e azioni totalmente esterni al contesto locale. Questo rappresenterebbe soltanto la base per una ripartenza, ma purtroppo è utopia.

Da qui, soltanto le attività dei privati continueranno e potranno continuare a garantire un servizio per l’utenza.

