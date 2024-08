MANFREDONIA (FOGGIA) – “La direzione dell’Acquapark Ippocampo di Manfredonia è lieta di annunciare la sua immediata riapertura a seguito del decreto emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia in data odierna 10 agosto 2024.

Il TAR ha accolto la nostra richiesta di sospensione dell’ordinanza sindacale n. 5 del 26.07.2024, che aveva imposto la chiusura degli scivoli acquatici, attrazioni principali del nostro parco.

Il Tribunale ha riconosciuto che le presunte violazioni riscontrate erano di lieve entità, in parte già risolte, e comunque non tali da giustificare la chiusura delle attività.

Desideriamo rassicurare i nostri ospiti che la sicurezza è sempre stata e continuerà ad essere la nostra priorità assoluta.

Le questioni sollevate, come riconosciuto dal TAR, sono di natura amministrativa e non compromettono in alcun modo la sicurezza delle nostre attrazioni.

L’Acquapark Ippocampo è pronto ad offrire nuovamente ai suoi visitatori divertimento e relax in totale sicurezza, con le attrazioni pienamente operative.

Ringraziamo i nostri affezionati clienti per la comprensione e la solidarietà dimostrate in questi giorni.

Come segno di gratitudine, manterremo il prezzo ridotto di 13 euro (per tutti gli acquisti online) mentre in cassa parco il prezzo sarà 15 euro. anche per domenica 11 agosto.

Vi aspettiamo numerosi per godere insieme delle ultime settimane di questa stagione estiva!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitate il nostro sito web www.ippocampo.it”.

Lo riporta l’Ufficio Stampa Acquapark Ippocampo.