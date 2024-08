“Agosto ma ti piace questo posto” nuovo programma su StatoQuotidiano.it

Ieri, venerdì 9 agosto, alle 16:30, ha preso il via un nuovo e atteso programma di Stato Quotidiano intitolato “Agosto ma ti piace questo posto”. Da un’idea di Daniele Catalano, questa trasmissione ha promesso di portare freschezza e intrattenimento nelle case degli spettatori durante il mese estivo per eccellenza.

La prima puntata, condotta da Roberta Cipolletta e Matteo Gelsomino, ha guidato il pubblico attraverso un format dinamico e coinvolgente, pensato per esaltare le bellezze del territorio e offrire spunti di riflessione e svago.

L’idea di questo programma è nata da una singolare intuizione di Daniele Catalano, avvenuta durante una corsa per le strade di un paesaggio spettacolare in compagnia del Direttore di Stato Quotidiano, Giuseppe de Filippo. I due, mentre discutevano di progetti futuri per il giornale, si sono trovati a riflettere sull’importanza di valorizzare il territorio e di offrire contenuti originali e di qualità anche durante l’estate. Così, godendosi il panorama, è nata l’ispirazione per “Agosto ma ti piace questo posto”, un programma che promette di tenere compagnia agli spettatori con leggerezza e professionalità.

L’esordio di quello che si preannuncia essere uno dei programmi più interessanti dell’estate su Stato Quotidiano ha avuto luogo ieri alle 16:30.

https://www.facebook.com/share/v/aJkBmBGV8DuWusGn/