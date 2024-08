Manfredonia // Notizie in piazza //

ZAPPONETA (FOGGIA) – “Ieri al Zapponeta Blu Festival Alvaro Vitali! Una leggenda, un mito, un pezzo di storia della nostra Italia.

Ha fatto ridere intere generazioni: noi, i nostri nonni, i nostri genitori e continua ancora a farlo con i nostri figli.

Era il minimo ringraziarlo con una targa, non solo per la serata che ci ha regalato, ma per tutti i momenti di spensieratezza che ci ha donato durante tutta la sua carriera.

Onorato di averlo avuto con noi ospite in una piazza gremita, di grandi ma soprattutto di piccini, protagonisti di “Baby Aurora”, la manifestazione ideata da Gianni Cavallo, giunta alla sua quindicesima edizione.

Grande Pierino! Col fischio o senza?”

Lo riporta il Sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino.