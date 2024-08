CERIGNOLA (FOGGIA) – Potenza-Audace Cerignola gara valevole per il 1° turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C Now, Sabato 10 Agosto ore 21:00 Stadio “Alfredo Viviani”.

Audace Cerignola è tempo di Coppa Italia, la squadra allenata da Mister Giuseppe Raffaele dopo il ritiro pre-campionato e una serie di test match giocherà la prima gara ufficiale della stagione in trasferta sul campo del Potenza.

Il 1° turno eliminatorio di Coppa Italia si svolgerà in gara secca con eventuali tempi supplementari e calci di rigore per decidere il passaggio alla fase successiva.

Mister Raffaele nell’ultimo scorcio della passata stagione ha gettato le basi per un modulo 3-5-2 aggressivo e proiettato a comandare le partite mentalmente e tatticamente, probabilmente ripartirà da queste certezze.

Dalla sessione di mercato ancora in corso finora sono arrivati ben 10 nuovi giocatori a rimpiazzare le uscite di: Malcore, D’andrea, Leonetti, Allegrini, Bezzon, Rizzo, Vuthaj, Krapikas, Bianco, Signorile e Ghisolfi.

La dirigenza capeggiata dal direttore generale Francesco Di Biase e dal direttore sportivo Elio Di Toro si è mossa in una direzione ben precisa, acquistando e consolidando il parco giocatori con programmazione e lungimiranza.

È tornato per fine prestito dal Lecco il portiere Saracco a cui si è aggiunto Greco prelevato dal Gubbio.

Il terzo portiere sarà Fares. In difesa c’è solo l’imbarazzo della scelta vista l’esperienza e la personalità di giocatori come: Ligi, Martinelli, Gonnelli, Visentin e l’ultimo arrivato Velasquez.

Sulle corsie laterali, oltre all’energia e la garanzia di Coccia c’è la qualità di Russo e Tentardini più il nuovo acquisto Ingrosso con una buona predisposizione ad attaccare e difendere.

A centrocampo il capolavoro della riconferma di Capomaggio è più di un acquisto, così come le conferme di Tascone, Zak Ruggiero, Sainz Maza e Bianchini. Nel reparto è arrivato ad alzare ancor di più la qualità Paolucci.

Per l’attacco il colpo a sensazione si chiama Cuppone, attaccante dalla conclusione pungente e dal movimento imprevedibile.

Gagliano, Jallow, Vono, Di Dio e Carnevale arricchiscono di tecnica, potenza e velocità un reparto completamente rinnovato e tutto da scoprire che potrebbe riservare ancora un acquisto per completare tutto.

Nella gara odierna a Potenza, Raffaele dovrà fare a meno di Cuppone squalificato.

L’antipasto della Coppa Italia servirà anche per un rodaggio fisico e tattico in vista del campionato che inizierà il 23 Agosto.

Il Potenza allenato da Pietro De Giorgio si presenterà alla sfida con il fattore campo a favore.

Probabilmente i lucani giocheranno con lo schema tattico 4-3-3 facendo leva soprattutto sul tridente d’attacco a disposizione composto da giocatori dello spessore di: Caturano, D’Auria e Di Grazia.

Ex della partita: Mister Raffaele, Coccia e Cuppone.

Arbitrerà la partita il Signor Giovanni Castellano della sezione di Nichelino.

Trasferta vietata per i tifosi del Cerignola: il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Cerignola e nella provincia di Foggia.

Precedenti: l’ultimo in campionato allo Stadio “Viviani” risale al 19 Novembre del 2023 e terminò con il risultato di 2-2 con le reti di Malcore e D’Andrea per il Cerignola, Caturano e Volpe per il Potenza.