FOGGIA – La Puglia ha sete e già durante l’inverno 2025 potrebbe ritrovarsi senz’acqua per l’agricoltura e per l’industria.

«Per evitare uno scenario emergenziale è opportuno adottare i necessari provvedimenti sin da subito» scrive la Regione nel Piano approvato pochi giorni fa in Giunta e concordato con Acquedotto pugliese e con Acque del Sud, la società che nel 2023 ha preso il testimone e sostituito l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

La situazione

L’allerta è stata messa nero su bianco nel corso dell’ultima seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, il 29 luglio scorso: gli esperti hanno dichiarato un livello di severità idrica alto per il comparto irriguo di Puglia, Calabria e Basilicata e basso tendente al medio per il comparto potabile.

Significa che manca l’acqua per irrigare i campi e che la carenza è così diffusa e profonda che è e sarà sempre più difficile «evitare danni gravi e prolungati al sistema».

E significa, ancora, che dai rubinetti dei pugliesi continuerà a scorrere acqua potabile, ma senza piogge e con temperature sempre più frequentemente al di sopra della media del periodo, il rischio che anche i rubinetti si prosciughino può diventare concreto.

Non a caso, nel Piano per l’emergenza idrica la Regione Puglia sottolinea che «nel corrente anno potrà essere garantito il soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze potabili e solo parzialmente di quelle agricole», ma la scarsità d’acqua alle sorgenti e negli invasi «porterà all’inizio del prossimo inverno a costituire una riserva del tutto insufficiente a garantire l’approvvigionamento potabile delle Province pugliesi e lucane servite, già dai primissimi mesi del 2025, qualora non si dovessero verificare precipitazioni meteoriche utili ad incrementare tale riserva».

Qualche numero.

Il deficit idrico riguarda in particolare gli invasi lucani di Monte Cotugno e del Pertusillo, le sorgenti campane del Sele e del Calore, da cui viene prelevato circa il 70% del complessivo fabbisogno potabile pugliese e poi lo Schema Ofanto e lo Schema Fortore, dai quali si approvvigiona il comparto irriguo.

Per le sorgenti campane, fino al prossimo dicembre, è prevista una riduzione della portata d’acqua – espressa in litri al secondo – pari al 5,6% per Caposele e al 21,6% per Cassano Irpino e il fiume Calore.

Per tutti gli invasi – Monte Cotugno, Occhito sul Fiume Fortore, Locone e Conza – si prevede un deficit del 20% annuo, che potrebbe aggravarsi a causa delle diffuse criticità strutturali degli invasi, alcuni dei quali interessati da lavori di messa in sicurezza e manutenzione.

C’è stato il collasso di un tratto di galleria che dall’invaso di San Giuliano, sul Fiume Bradano in Basilicata, alimenta ampie fette di campi coltivati fra Basilicata e Puglia.

E la diga di Monte Cotugno – la più grande d’Europa in terra battuta, costruita negli anni Settanta lungo il corso del fiume Sinni, in provincia di Potenza – paga lo scotto di «uno stato di fessurazione del manto impermeabile del paramento di monte della diga»: l’invaso, insomma, perde acqua.

Le fessurazioni «annullano la sua capacità di accumulare negli anni di grande afflusso d’acqua per rilasciare in quelli di minore afflusso».

La capacità massima della diga è di 530 milioni di metri cubi, ma oggi ne contiene soltanto 152,79 milioni.

