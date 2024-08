“Tralasciando gli inutili preamboli (almeno 15 pagine della presentazione su 23) sul cos’è e come funziona il Piano Sociale di Zona di Foggia e sulle attività consolidate (comprese quelle finanziare nel tempo con progetti regionali), l’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio, affiancata dal suo nume tutelare l’ex assessora regionale Rosa Barone, ci ha sostanzialmente intrattenuto su ciò che ha intenzione di fare in futuro piuttosto che su ciò che è riuscita a fare finora. Io ero presene alla conferenza stampa. In merito alle cose fatte, i miglioramenti rispetto alla gestione 2023 sono nulli se non limitatissimi (come per i buoni servizio o l’aggiunta di uno sportello al Pronto Intervento Sociale, con un affidamento che passa da 2 a 3 anni)”. Lo ha dichiarato Nunzio Angiola.

“Poi – ha continuato Angiola – una serie di cose da fare in futuro, dall’assistenza ai Rom alla richiesta di un contributo per il progetto COSTA, dalla istituzione del garante per minori e del garante per disabili allo sportello mobile e allo sportello sociale, dall’assistenza veterinaria h24 ad altre cose, forse da realizzare in un quinquennio o in due mandati, lo scopriremo solo vivendo. Dulcis in fundo, la riapertura “prossima” – e non si è capito cosa voglia significare la parola “prossima” – del centro Palmisano e del centro per disabili di via Candelaro, nonché l’apertura del centro per minori di via Frascolla e del centro polifunzionale del quartiere Candelaro, ex scuola Manzoni. Poi quattro progetti del PNRR vergognosamente totalmente fermi, con zero pagamenti, nonostante le anticipazioni ottenute del 10%”.

“Insomma, ha fatto bene la sindaca al momento della presentazione dell’assessora Mendolicchio ad introdurre il suo lavoro dicendo che “La nostra vendemmia migliore accadrà dall’autunno in poi”. Una sorta di excusatio non petita che diventa accusatio manifesta. La domanda che mi pongo vista tanta inerzia è questa: ma di quale autunno si sta parlando?”, ha chiosato infine il consigliere comunale ex parlamentare Angiola.