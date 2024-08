Nuovo bollettino di ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute per sabato 10 agosto 2024 in Italia. Scopriamo tutte le città dove scatta l’allerta meteo calda con tanto di bollino rosso ed arancione.

L’ondata di calore sta per raggiungere il suo picco nel secondo weekend di agosto con afa, caldo e temperature in aumento che sfiorano e superano anche i 40°. Nella giornata di sabato 10 agosto, San Lorenzo, il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di ondate di calore con tanto di allerta caldo in diverse città italiane. Scatta il bollino rosso che indica il livello massimo di allerta che determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Sono 9 le città contrassegnate dal bollino rosso che corrisponde al livello massimo di allerta caldo per il 10 agosto in Italia:

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Non solo, sabato 10 agosto 2024 scatta anche l’allerta caldo in Italia con tanto di bollettino di ondate di calore in diverse città italiane contrassegnate dal bollino arancione. Attenzione: il bollino arancione di allerta caldo indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le città contrassegnate dal bollino arancione il 10 agosto 2024 in Italia:

Bologna

Bolzano

Civitavecchia

Genova

Messina

Napoli

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

L’anticiclone africano non molla la presa, anzi sono previste intense ondate di calore sino a Ferragosto. In questo scenario climatico è importante ricordare il decalogo con i 10 consigli comunicati Ministero della Salute per affrontare al meglio il grande caldo:

Non uscire nelle ore più calde ed evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00); Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro; Bere molti liquidi, soprattutto molta acqua e mangiare frutta fresca; Moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina. Evitare bevande alcoliche; Fare pasti leggeri; Vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali; In auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggi; Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata; Offrire assistenza a persone a maggiore rischio, come gli anziani che vivono da soli e i lattanti; Controllare la temperatura corporea dei lattanti e bambini piccoli.

