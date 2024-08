FOGGIA – Prima un forte boato, poi una grandine di vetri infranti schizzati nella carrozza tra i sedili e le grida dei pendolari.

«Poteva essere una tragedia, è andata bene»: è questo il leitmotiv di chi ieri, viaggiando sul treno regionale Bari-Foggia, partito da Bari alle ore 15 (nonostante l’orario fosse alle 14.45), ha vissuto momenti di panico.

Cosa sia successo è ora al vaglio dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel tratto ferroviario fra Trani e Barletta, subito dopo la ripartenza del convoglio dalla stazione tranese.

L’unica certezza è che, all’improvviso, è stato udito all’interno del treno un forte boato causato dalla rottura di un finestrino che ha squarciato il silenzio di un pomeriggio d’agosto trascorso sul treno da alcuni pendolari saliti a Bari e diretti verso i Comuni di residenza.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma è stato davvero un caso fortuito.

I minuti di ansia sono stati pochi ma la paura tanta.

A guardare il finestrino, composto da un doppio vetro, completamente sfondato, c’è subito chi ha pensato ad un sasso lanciato dall’esterno che avrebbe centrato il treno, sfondando il finestrino.

Purtroppo già in passato, proprio in quel tratto di ferrovia, non sono mancate sassaiole contro i treni di passaggio da parte di ignoti vandali, autori di danni ingenti alle carrozze.

Ma ieri, oltre all’ipotesi della pietra lanciata da lontano (peraltro non suffragata dal ritrovamento di alcun oggetto contundente all’interno del treno) è diventato sempre più verosimile un altro sospetto: a causare lo sfondamento di un primo finestrino e la frantumazione di un altro (che comunque è rimato intatto, crepandosi solo nella parte interna) sia stato forse un oggetto che, fuoriuscendo da un treno merci che il Regionale ha incrociato, ha letteralmente fatto «scoppiare» il finestrino.

Il relativo vuoto d’aria ha poi generato il boato udito dai pendolari e la frantumazione del secondo finestrino.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.