SAN SEVERO (FOGGIA) – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a San Severo, all’incrocio tra via Soccorso e via Giusti, nei pressi di Porta Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto sono entrate in collisione.

L’impatto è stato molto violento e il motociclista ha riportato gravi ferite.

Le autorità sono sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo riporta SanseveroNews.