MESSINA – Ancora un tragico incidente sulla A 20 Messina-Palermo.

Oggi pomeriggio, all’altezza dello svincolo che porta al casello di Brolo, direzione di marcia Messina-Palermo, una coppia di coniugi ha perso la vita mentre le figliolette, una di 5 anni e l’altra di 1, sono rimasti feriti ma senza gravi conseguenze.

Le vittime sono Salvatore Caleca, 43 anni, originario di Torrenova e la moglie Michela Bucci, 40 anni, originaria di Cagnano Varano nel Foggiano.

La coppia viveva a Roma e stava tornando a Torrenova, come ogni anno, per le ferie.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, una Nissan Qashqai condotta dal Caleca, è sbandata impattando violentemente contro il guardrail.

I coniugi sono morti sul colpo mentre le due figlie, che erano sedute dietro, sono state soccorse da una delle ambulanze del 118 giunte sul posto e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti per ferite non gravi.

“Viabilità bloccata e, per chi arriva da Messina, uscita obbligatoria a Patti”

“Oggi purtroppo un tragico incidente ha portato via due giovani vite”, scrive il Sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo.

Io e tutta la comunità di Cagnano Varano esprimiamo il nostro cordoglio e vicinanza alla Famiglia Bucci”.